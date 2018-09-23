ЦСКА – "Спартак": Фернанду отметил юбилей любимым способом

ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 8-го тура РПЛ.
Гол в ворота армейцев стал для Фернанду десятым за время выступления за красно-белых. Бразилец уже в седьмой раз отличился со штрафного.
Ранее он пять раз наказывал за грубость соперников по чемпионату и однажды реализовал "стандарт" в Лиге чемпионов.
Голы Фернанду за "Спартак"
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Гол
|
Ситуация
|
05.11.2016
|
ЧР
|
Томь (г) – 1:0
|
43’ (1:0)
|
С игры
|
05.03.2017
|
ЧР
|
Краснодар (г) – 2:2
|
3’ (1:0)
|
Штрафной
|
25.04.2017
|
ЧР
|
Урал (д) – 1:0
|
23’ (1:0)
|
С игры
|
31.07.2017
|
ЧР
|
Краснодар (д) – 2:0
|
45’ (2:0)
|
Штрафной
|
26.09.2017
|
ЛЧ
|
Ливерпуль (д) – 1:1
|
23’ (1:0)
|
Штрафной
|
28.10.2017
|
ЧР
|
Ростов (г) – 2:2
|
31’ (1:1)
|
С игры
|
05.11.2017
|
ЧР
|
Уфа (д) – 3:1
|
37’ (1:1)
|
Штрафной
|
11.03.2018
|
ЧР
|
СКА-Хабаровск (д) – 1:0
|
90’ (1:0)
|
Штрафной
|
31.03.2018
|
ЧР
|
Тосно (д) – 2:1
|
45+1’ (1:0)
|
Штрафной
|
23.09.2018
|
ЧР
|
ЦСКА (г) – 1:1
|
30’ (1:0)
|
Штрафной
"Спартак" продлил серию без голов с игры в чемпионате России. Все семь голов красно-белых были забиты после розыгрыша стандартных положений. Пять раз красно-белые отличились после углового, по разу – с пенальти и штрафного. (Кирилл Бурдаков)
Все голы "Спартака" в чемпионате-2018/19
|
Дата
|
Матч
|
Автор гола
|
Стандарт, приведший к голу
|
28.07.2018
|
Оренбург (д) – 1:0
|
Самюэль ЖИГО
|
Угловой
|
11.08.2018
|
Анжи (д) – 1:0
|
ЗЕ ЛУИШ
|
Угловой
|
18.08.2018
|
Краснодар (г) – 1:0
|
ЗЕ ЛУИШ
|
Угловой
|
25.08.2018
|
Динамо (д) – 2:1
|
Квинси ПРОМЕС
|
Пенальти
|
25.08.2018
|
Динамо (д) – 2:1
|
Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО
|
Угловой
|
16.09.2018
|
Ахмат (д) – 1:2
|
Георгий ДЖИКИЯ
|
Угловой
|
23.09.2018
|
ЦСКА (г) – 1:1
|
ФЕРНАНДУ
|
Штрафной
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