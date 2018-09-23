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ЦСКА – "Спартак": Фернанду отметил юбилей любимым способом

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ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 8-го тура РПЛ.

Гол в ворота армейцев стал для Фернанду десятым за время выступления за красно-белых. Бразилец уже в седьмой раз отличился со штрафного.

Ранее он пять раз наказывал за грубость соперников по чемпионату и однажды реализовал "стандарт" в Лиге чемпионов.

Голы Фернанду за "Спартак"

Дата

Турнир

Соперник

Гол

Ситуация

05.11.2016

ЧР

Томь (г) – 1:0

43’ (1:0)

С игры

05.03.2017

ЧР

Краснодар (г) – 2:2

3’ (1:0)

Штрафной

25.04.2017

ЧР

Урал (д) – 1:0

23’ (1:0)

С игры

31.07.2017

ЧР

Краснодар (д) – 2:0

45’ (2:0)

Штрафной

26.09.2017

ЛЧ

Ливерпуль (д) – 1:1

23’ (1:0)

Штрафной

28.10.2017

ЧР

Ростов (г) – 2:2

31’ (1:1)

С игры

05.11.2017

ЧР

Уфа (д) – 3:1

37’ (1:1)

Штрафной

11.03.2018

ЧР

СКА-Хабаровск (д) – 1:0

90’ (1:0)

Штрафной

31.03.2018

ЧР

Тосно (д) – 2:1

45+1’ (1:0)

Штрафной

23.09.2018

ЧР

ЦСКА (г) – 1:1

30’ (1:0)

Штрафной

"Спартак" продлил серию без голов с игры в чемпионате России. Все семь голов красно-белых были забиты после розыгрыша стандартных положений. Пять раз красно-белые отличились после углового, по разу – с пенальти и штрафного. (Кирилл Бурдаков)

Все голы "Спартака" в чемпионате-2018/19

Дата

Матч

Автор гола

Стандарт, приведший к голу

28.07.2018

Оренбург (д) – 1:0

Самюэль ЖИГО

Угловой

11.08.2018

Анжи (д) – 1:0

ЗЕ ЛУИШ

Угловой

18.08.2018

Краснодар (г) – 1:0

ЗЕ ЛУИШ

Угловой

25.08.2018

Динамо (д) – 2:1

Квинси ПРОМЕС

Пенальти

25.08.2018

Динамо (д) – 2:1

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО

Угловой

16.09.2018

Ахмат (д) – 1:2

Георгий ДЖИКИЯ

Угловой

23.09.2018

ЦСКА (г) – 1:1

ФЕРНАНДУ

Штрафной

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