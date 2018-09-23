ЦСКА – "Спартак": Фернанду отметил юбилей любимым способом

ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 8-го тура РПЛ.

Гол в ворота армейцев стал для Фернанду десятым за время выступления за красно-белых. Бразилец уже в седьмой раз отличился со штрафного.

Ранее он пять раз наказывал за грубость соперников по чемпионату и однажды реализовал "стандарт" в Лиге чемпионов.

Голы Фернанду за "Спартак"

Дата Турнир Соперник Гол Ситуация 05.11.2016 ЧР Томь (г) – 1:0 43’ (1:0) С игры 05.03.2017 ЧР Краснодар (г) – 2:2 3’ (1:0) Штрафной 25.04.2017 ЧР Урал (д) – 1:0 23’ (1:0) С игры 31.07.2017 ЧР Краснодар (д) – 2:0 45’ (2:0) Штрафной 26.09.2017 ЛЧ Ливерпуль (д) – 1:1 23’ (1:0) Штрафной 28.10.2017 ЧР Ростов (г) – 2:2 31’ (1:1) С игры 05.11.2017 ЧР Уфа (д) – 3:1 37’ (1:1) Штрафной 11.03.2018 ЧР СКА-Хабаровск (д) – 1:0 90’ (1:0) Штрафной 31.03.2018 ЧР Тосно (д) – 2:1 45+1’ (1:0) Штрафной 23.09.2018 ЧР ЦСКА (г) – 1:1 30’ (1:0) Штрафной

"Спартак" продлил серию без голов с игры в чемпионате России. Все семь голов красно-белых были забиты после розыгрыша стандартных положений. Пять раз красно-белые отличились после углового, по разу – с пенальти и штрафного. (Кирилл Бурдаков)

Все голы "Спартака" в чемпионате-2018/19

Дата Матч Автор гола Стандарт, приведший к голу 28.07.2018 Оренбург (д) – 1:0 Самюэль ЖИГО Угловой 11.08.2018 Анжи (д) – 1:0 ЗЕ ЛУИШ Угловой 18.08.2018 Краснодар (г) – 1:0 ЗЕ ЛУИШ Угловой 25.08.2018 Динамо (д) – 2:1 Квинси ПРОМЕС Пенальти 25.08.2018 Динамо (д) – 2:1 Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО Угловой 16.09.2018 Ахмат (д) – 1:2 Георгий ДЖИКИЯ Угловой 23.09.2018 ЦСКА (г) – 1:1 ФЕРНАНДУ Штрафной

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