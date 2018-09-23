ЦСКА – "Спартак": боевая ничья в дерби

ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 8-го тура чемпионата России.

Счет в первом тайме ударом со штрафного открыл спартаковец Фернанду. После перерыва в составе армейцев отличился Никола Влашич.

Команда Массимо Карреры занимает третье место с 15 очками – столько же у "Ростова", лидирует "Зенит" (22).

Команда Виктора Гончаренко расположилась на пятой строчке с 13 очками – столько же у "Краснодара".

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8-й тур

ЦСКА – "Спартак" (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: Фернанду, 30 (0:1). Влашич, 63 (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Бекао, Набабкин, Мариу Фернандес, Бийол (Нисимура, 83), Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 78), Дзагоев (Сигурдссон, 72).

"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов, Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Самедов (Тимофеев, 67), Фернанду, Зобнин, Попов (Игнатов, 88), Ханни (Ташаев, 76), Луиз Адриану.

Предупреждения: Бекао, 40. Самедов, 41. Чернов, 90+1. Набабкин, 90+2.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Лунев (Новосибирск).

23 сентября. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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