22:25 | Футбол — РПЛ

ЦСКА - "Спартак" - 1:1. Видеообзор матча

23 сентября. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:1. Фернанду (слева) и Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
23 сентября. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:1. Фернанду (слева) и Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Обсудить
1

В матче 8-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 23 сентября, ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью на стадионе "ВЭБ Арена" со счетом 1:1.

У красно-белых голом со штрафного на 30-й минуте отметился Фернанду. Семь из семи мячей в РПЛ команда Массимо Карреры забила после розыгрышей стандартных положений.

Гол ЦСКА на 63-й минуте провел Никола Влашич. Это первый мяч арендованного у "Эвертона" хавбека в России.

Видеообзор матча опубликован в Твиттере канала "Матч.Премьер".

 

ЦСКА – "Спартак": онлайн-трансляция, обзор матча

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
1
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локомотив", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...