ЦСКА - "Спартак" - 1:1. Видеообзор матча

В матче 8-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 23 сентября, ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью на стадионе "ВЭБ Арена" со счетом 1:1.

У красно-белых голом со штрафного на 30-й минуте отметился Фернанду. Семь из семи мячей в РПЛ команда Массимо Карреры забила после розыгрышей стандартных положений.

Гол ЦСКА на 63-й минуте провел Никола Влашич. Это первый мяч арендованного у "Эвертона" хавбека в России.

Видеообзор матча опубликован в Твиттере канала "Матч.Премьер".

ЦСКА – "Спартак": онлайн-трансляция, обзор матча

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