ЦСКА снизил цены на билеты на матч против "Ахмата" в честь дня рождения клуба

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о снижении цен на билеты на домашний матч 8-го тура чемпионата России против "Ахмата". Отмечается, что игра пройдет в день рождения красно-синих.

"Болельщики, которые уже приобрели билеты на "Ахмат" по старым ценам, могут либо оформить возврат, либо получить скидку в 50% на приобретение билета на матч ЦСКА - "Ростов" в тот же сектор", – сообщается на сайте москвичей.

Встреча пройдет 27 августа. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.