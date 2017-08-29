ЦСКА снизил цены на абонементы на сезон-2017/18

ЦСКА сообщил о снижении цен на абонементы на домашние матчи армейцев в чемпионате России сезона-2017/18. Это связано с количеством оставших игр.

- Уважаемые болельщики! После завершения первого отрезка нового сезона армейский клуб принял решение снизить стоимость абонементов на домашние матчи в чемпионате России-2017/18, исходя из количества оставшихся игр, – говорится в заявлении ЦСКА.

После восьми туров премьер-лиги ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.