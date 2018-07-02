ЦСКА сменил технического спонсора

ЦСКА на официальном сайте объявил о подписания контракта с новым техническим спонсором. Экипировку серебряным призерам чемпионата России будет предоставлять компания Umbro, которая уже сотрудничала с московским клубом с 1991 по 1994 год и с 2000 по 2008 год.

"Обновленную версию игровой формы можно будет увидеть на армейских игроках начиная с матчей группового этапа Лиги чемпионов-2018/19", – говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Ранее в сети появлялись фотографии того, как будет выглядеть форма армейцев.

Армейцы в UMBRO



Спустя 10 лет #ЦСКА и бренд спортивной экипировки UMBRO подписали новое соглашение о сотрудничестве



➡ https://t.co/ROkO8pldcB pic.twitter.com/PgMa75Vd1o – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 июля 2018 г.

Таблица переходов РФПЛ //

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