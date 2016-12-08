14:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА – Слуцкому: "Спасибо, тренер!"

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ЦСКА на своей странице в твиттере опубликовал видео, посвященное бывшему главному тренеру команду Леониду Слуцкому. Вчерашняя игра группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" стала для 45-летнего специалиста последней у руля красно-синих. Во вторник ЦСКА объявил, что Слуцкий покидает команду.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

Спасибо, тренер, но пора расти профессионально и переходить в более серьёзный клуб... Зенит. Дзюба, Кока, рок-н-рол

14:57

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