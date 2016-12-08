ЦСКА – Слуцкому: "Спасибо, тренер!"

ЦСКА на своей странице в твиттере опубликовал видео, посвященное бывшему главному тренеру команду Леониду Слуцкому. Вчерашняя игра группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" стала для 45-летнего специалиста последней у руля красно-синих. Во вторник ЦСКА объявил, что Слуцкий покидает команду.
Дорога Слуцкого //
Гордость царя Леонида: лучшие матчи Слуцкого //
Слуцкий уходит. Как тренер прощался с ЦСКА
Спасибо, Тренер! #СпасибоСлуцкий pic.twitter.com/PgTcbggHsi– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 8 декабря 2016 г.
П_о_в_а_р
Спасибо, тренер, но пора расти профессионально и переходить в более серьёзный клуб... Зенит. Дзюба, Кока, рок-н-рол
14:57