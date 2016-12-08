ЦСКА – Слуцкому: "Спасибо, тренер!"

ЦСКА на своей странице в твиттере опубликовал видео, посвященное бывшему главному тренеру команду Леониду Слуцкому. Вчерашняя игра группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" стала для 45-летнего специалиста последней у руля красно-синих. Во вторник ЦСКА объявил, что Слуцкий покидает команду.

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