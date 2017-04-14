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ЦСКА следит за нигерийцем Кайоде

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ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему нападающему "Аустрии" и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде, сообщает Owngoalnigeria. Скауты армейцев наблюдали за игрой форварда в матче Нигерия - Сенегал (1:1). Трансфер может состояться летом. Вместе с тем, каких-либо попыток переговоров с австрийским клубом ЦСКА не предпринимал.

Отметим, Кайоде в этом сезоне забил десять мячей в 26 матчах за "Аустрию". В составе венской команды он выступает с 2015 года. Ранее играл за швейцарский "Люцерн" и израильский "Маккаби" (Нетания).

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