ЦСКА с Абрамовичем и Слуцким реализует программу развития детского футбола в России

Начальник ЦСКА Михаил Барышев отметил, что клуб совместно с бизнесменом Романом Абрамовичем и тренером Леонидом Слуцким реализовывает программу развития детского футбола в России. Слуцкий, покинувший пост наставника армейцев, при поддержке ЦСКА открыл футбольную школу в Волгограде.

– Открыть школу в Волгограде – смелое решение, она станет символом перерождения российского футбола, – цитирует ТАСС Барышева. – Вместе с Романом Абрамовичем и Леонидом Слуцким мы хотим реализовать совместную программу развития детско-юношеских футбольных школ. Сегодня это самый острый и проблемный вопрос российского футбола, об этом говорит и Виталий Мутко, и главы регионов, объединив усилия государства и бизнеса, мы можем добиться успеха. Верю, что Слуцкий и Абрамович доведут дело до конца.

Я получаю звонки со всей страны, спрашивают, как попасть в проект. Получили заявки из Ростова на открытие школы. Есть желание властей северокавказских республик и регионов центральной России.