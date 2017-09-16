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18:15 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА - "Ростов": пересек ли мяч линию ворот?

Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Был гол или нет? Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Был гол или нет?
Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Был гол или нет?
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Спорный эпизод в матче 10-го тура премьер-лиги ЦСКА"Ростов": следовало ли засчитывать гол в ворота гостей?

На 76-й минуте при счете 2:0 в ходе атаки армейцев Мариу Фернандес после отскока пробил по воротам в противоход Илье Абаеву. Голкипер успел сгруппироваться и остановил мяч на линии ворот. При этом оказавшийся рядом хавбек красно-синих Бибрас Натхо среди прочих сигнализировал о том, что следует засчитать гол.

Главный арбитр Владимир Москалев из Воронежа и его второй ассистент Игорь Демешко из Химок взятия ворот не зафиксировали. Об этом Москвалев показал характерным жестом, предварительно посмотрев на помощника. По всей видимости, судьи решили, что мяч полностью линию ворот не пересек – а это значит, что гола не было.

Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".
Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".
Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".
Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".
Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Был гол или нет?
Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Был гол или нет?
Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".
Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".
Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".
Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".
Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".
Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Был гол или нет?

Напомним, 27 августа в матче 8-го тура чемпионата ЦСКА"Ахмат" (0:1) единственный гол перед перерывом гости провели в скандальной ситуации: мяч перед прострелом Магомеда Митришева на Заура Садаева вышел за линию ворот. Однако главный арбитр Михаил Вилков и его помощники – второй ассистент Александр Кудрявцев располагался на противоположной бровке – этого не зафиксировали, что вылилось в скандальное противостояние главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и президента клуба Евгения Гинера с главой департамента судейства и инспектирования РФС Андреем Будогосским.

Трансляция матча ЦСКА - "Ростов"

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ЦСКА - "Ростов": пересек ли мяч полностью линию ворот?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (14)
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vaysman

с ахматом не пересек и теперь тоже. талы ти откройте.

18:33

AlexCS4

Интересно, корреспонденты смотрят на фотографии, которые описывают? На третьей снизу отчетливо видна зеленая полоска травы между мячом и ленточкой.

18:32

marksan

Radej___ Судя по фто крупным планом не было, а на 3 снимке вроде пересёк линию. Здесь момент спорно-бесспорный

18:30

Конь_Огонь

Если по проекции, то гола не было, да. Да и фиг с ним ) Марио мог бы себе голешник записать на счет, а так - по фиг.

18:30

nio16

было бы 0-0 устроили бы скандал

18:29

Я с рулетом на балконе

По теннисным правилам - пересек (контактное пятно), по футбольным - нет (проекция мяча).

18:28

marksan

viktorzinger____ Немцев не спрашивают! Иди машинки чини от Зингера!

18:28

Radej

И гола не было, абсолютно точно.

18:27

Рюрик 09

viktorzinger ______ А как же они два гола, без "испанского судьишки" забили??? Но гола не было.

18:27

Radej

viktorzinger______Дурака ты кусок, как же не хватает если спокойно выиграли 2-0, а могли и крупнее по моментам ))

18:26

Конь_Огонь

Да успокойся, ЦСКА уже выиграл.

18:26

VaakoSD

не пересек. будем честны.

18:26

viktorzinger

ГОЛА Н БЫЛО! коням не хватает ИСПАНСКОГО судьишки, ПОДЫГРАВШЕГО ИМ В МАТЧЕ С БЕНФИКОЙ!

18:24

Конь_Огонь

Вроде пересёк. Но момент сложный и арбитр принял решение по принципу "не уверен - не засчитывай". Его понять можно.

18:23