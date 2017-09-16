ЦСКА - "Ростов": пересек ли мяч линию ворот?

Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Был гол или нет?

Спорный эпизод в матче 10-го тура премьер-лиги ЦСКА "Ростов" : следовало ли засчитывать гол в ворота гостей?

На 76-й минуте при счете 2:0 в ходе атаки армейцев Мариу Фернандес после отскока пробил по воротам в противоход Илье Абаеву. Голкипер успел сгруппироваться и остановил мяч на линии ворот. При этом оказавшийся рядом хавбек красно-синих Бибрас Натхо среди прочих сигнализировал о том, что следует засчитать гол.

Главный арбитр Владимир Москалев из Воронежа и его второй ассистент Игорь Демешко из Химок взятия ворот не зафиксировали. Об этом Москвалев показал характерным жестом, предварительно посмотрев на помощника. По всей видимости, судьи решили, что мяч полностью линию ворот не пересек – а это значит, что гола не было.

Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".

Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".

Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Был гол или нет?

Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".

Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов".

Спорный эпизод на 76-й минуте матча ЦСКА - "Ростов". Был гол или нет?

Напомним, 27 августа в матче 8-го тура чемпионата ЦСКА – "Ахмат" (0:1) единственный гол перед перерывом гости провели в скандальной ситуации: мяч перед прострелом Магомеда Митришева на Заура Садаева вышел за линию ворот. Однако главный арбитр Михаил Вилков и его помощники – второй ассистент Александр Кудрявцев располагался на противоположной бровке – этого не зафиксировали, что вылилось в скандальное противостояние главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и президента клуба Евгения Гинера с главой департамента судейства и инспектирования РФС Андреем Будогосским.

Трансляция матча ЦСКА - "Ростов"