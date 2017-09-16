ЦСКА - "Ростов": пересек ли мяч линию ворот?

На 76-й минуте при счете 2:0 в ходе атаки армейцев Мариу Фернандес после отскока пробил по воротам в противоход Илье Абаеву. Голкипер успел сгруппироваться и остановил мяч на линии ворот. При этом оказавшийся рядом хавбек красно-синих Бибрас Натхо среди прочих сигнализировал о том, что следует засчитать гол.
Главный арбитр Владимир Москалев из Воронежа и его второй ассистент Игорь Демешко из Химок взятия ворот не зафиксировали. Об этом Москвалев показал характерным жестом, предварительно посмотрев на помощника. По всей видимости, судьи решили, что мяч полностью линию ворот не пересек – а это значит, что гола не было.
Напомним, 27 августа в матче 8-го тура чемпионата ЦСКА – "Ахмат" (0:1) единственный гол перед перерывом гости провели в скандальной ситуации: мяч перед прострелом Магомеда Митришева на Заура Садаева вышел за линию ворот. Однако главный арбитр Михаил Вилков и его помощники – второй ассистент Александр Кудрявцев располагался на противоположной бровке – этого не зафиксировали, что вылилось в скандальное противостояние главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и президента клуба Евгения Гинера с главой департамента судейства и инспектирования РФС Андреем Будогосским.
Опрос
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Илья Абаев
- Евгений Гинер
- Бибрас Натхо
- Заур Садаев
- ЦСКА (футбол)
- Михаил Вилков
- Виктор Гончаренко
- Андрей Будогосский
- Магомед Митришев
- Мариу Фернандес (футбол)
- Владимир Москалев
vaysman
с ахматом не пересек и теперь тоже. талы ти откройте.
18:33
AlexCS4
Интересно, корреспонденты смотрят на фотографии, которые описывают? На третьей снизу отчетливо видна зеленая полоска травы между мячом и ленточкой.
18:32
marksan
Radej___ Судя по фто крупным планом не было, а на 3 снимке вроде пересёк линию. Здесь момент спорно-бесспорный
18:30
Конь_Огонь
Если по проекции, то гола не было, да. Да и фиг с ним ) Марио мог бы себе голешник записать на счет, а так - по фиг.
18:30
nio16
было бы 0-0 устроили бы скандал
18:29
Я с рулетом на балконе
По теннисным правилам - пересек (контактное пятно), по футбольным - нет (проекция мяча).
18:28
marksan
viktorzinger____ Немцев не спрашивают! Иди машинки чини от Зингера!
18:28
Radej
И гола не было, абсолютно точно.
18:27
Рюрик 09
viktorzinger ______ А как же они два гола, без "испанского судьишки" забили??? Но гола не было.
18:27
Radej
viktorzinger______Дурака ты кусок, как же не хватает если спокойно выиграли 2-0, а могли и крупнее по моментам ))
18:26
Конь_Огонь
Да успокойся, ЦСКА уже выиграл.
18:26
VaakoSD
не пересек. будем честны.
18:26
viktorzinger
ГОЛА Н БЫЛО! коням не хватает ИСПАНСКОГО судьишки, ПОДЫГРАВШЕГО ИМ В МАТЧЕ С БЕНФИКОЙ!
18:24
Конь_Огонь
Вроде пересёк. Но момент сложный и арбитр принял решение по принципу "не уверен - не засчитывай". Его понять можно.
18:23