17:45 | Футбол — РПЛ

ЦСКА - "Ростов": новичок Эрнандес остался в запасе армейцев


ЦСКА объявил стартовый состав на матч 2-го тура РПЛ против "Ростова". Новичок армейцев нападающий Абель Эрнандес остался в запасе на эту встречу.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов, Фернандес, Бистрович, Набабкин, Щенников, Бийол, Чалов, Ефремов. 

ЦСКА - Ростов

 

 

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