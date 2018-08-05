ЦСКА - "Ростов": новичок Эрнандес остался в запасе армейцев

ЦСКА объявил стартовый состав на матч 2-го тура РПЛ против "Ростова". Новичок армейцев нападающий Абель Эрнандес остался в запасе на эту встречу.
Состав ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов, Фернандес, Бистрович, Набабкин, Щенников, Бийол, Чалов, Ефремов.
Наш состав на #ЦСКАростов!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 августа 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Ефремов, Чалов
Запасные: Помазун, Кырнац, Эрнандес, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Жиронкин pic.twitter.com/iyBRxXaC8Y