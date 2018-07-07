ЦСКА разгромлен "Копенгагеном"

ЦСКА крупно проиграл "Копенгагену" в контрольном матче - 1:4. Единственный мяч за армейцев провел Астемир Гордюшенко.
Контрольный матч
ЦСКА (Россия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:4 (0:2)
Голы: Фальк, 7 (0:1). Кодро, 20 (0:2). Гордюшенко, 51 (1:2). Грегуш, 61 (1:3). Кадрии, 70 (1:4).
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Чернов, Щенников, Хосонов, Бийол, Бистрович (Бекао, 71), Витинью (Пухов, 84), Жамалетдинов (Ефремов, 46), Тикнизян (Гордюшенко, 46), Чалов.
"Копенгаген": Андерсен (Йоронен, 46), Анкерсен (Роэрслев, 46), Вавро, Папаяннопулос (Вестерлунн, 77), Бойлесен (Бенгтссон, 46), Сков (Томсен, 46. Люфтнер, 57), Грегуш (Киркеби, 77), Зека (Кейта, 65), Фальк (Дарами, 77), Ндой (Хольсе, 46), Кодро (Кадрии, 46).