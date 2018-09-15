ЦСКА разгромил "Уфу", Эрнандес и Магнуссон получили травмы

ЦСКА в гостевом матче 7-го тура чемпионата России разгромил "Уфу" (3:0). В добавленное к первому тайму время отличился лучший бомбардир РПЛ Федор Чалов, забив шестой гол. После перерыва дубль оформил Тимур Жамалетдинов.

Отметим, что еще в первом тайме травмы получили нападающий Абель Эрнандес и защитник Хердур Магнуссон.

ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице, "Уфа" занимает 14-ю строчку.

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Премьер-лига

7-й тур

"Уфа" – ЦСКА – 0:3 (0:1)

Голы: Чалов, 45+3 (0:1). Жамалетдинов, 59 (0:2). Жамалетдинов, 63 (0:3).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Аликин (Сейдахмет, 68), Сухов, Пауревич, Салатич (Ванек, 64), Тилль, Бизяк (Кротов, 60), Сысуев.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Н.Чернов, Бекао, Магнуссон (Жамалетдинов, 25), Набабкин, Ахметов (Дзагоев, 75), Влашич, Обляков, Эрнандес (Ефремов, 19), Чалов.

Предупреждения: Магнуссон, 13. Пауревич, 47. Сухов, 69. Сейдахмет, 85.

Судьи: Лапочкин, Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

15 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам