ЦСКА разгромил "Томь" и догнал "Зенит"

ЦСКА в домашнем матче 19-го тура чемпионата России разгромил "Томь" (4:0). Уже на первой минуте встречи счет открыл Витинью, после розыгрыша штрафного второй мяч армейцев забил Алан Дзагоев, а Алексей Ионов оформил дубль.
Это первая победа ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко в официальных играх.
Таким образом, идущий на третьем месте ЦСКА сократил отставание от "Спартака" (до 5 очков) и догнал "Зенит", которые проведут свои встречи этого тура в воскресенье.
Чемпионат России
Премьер-лига
19-й тур
ЦСКА – "Томь" (Томск) – 4:0 (3:0)
Голы: Витинью, 1 (1:0). Дзагоев, 19 - штрафной (2:0). Ионов, 44 (3:0). Ионов, 61 (4:0).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин (Миланов, 68), Тошич, Ионов (Оланаре, 65), Витинью (Чалов, 75).
"Томь": Мелихов, Сасин (Букачев, 84), Осипов, Митерев, Баляйкин, Попов, Чуперка, Кузнецов (Макурин, 74), Голышев, Пугин, Соболев.
Предупреждение: Чуперка, 22.
Судьи: ЛЕВНИКОВ, Веретешкин (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
11 марта. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Трансляция матча ЦСКА – "Томь"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #ЦСКАТомь 1:0 1' Витиньо pic.twitter.com/6Qutji37bR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 11 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #ЦСКАТомь 2:0 19' Алан Дзагоев pic.twitter.com/7bjmGvhKf0– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 11 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #ЦСКАТомь 3:0 44' Алексей Ионов pic.twitter.com/mKkcVJmbNH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 11 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #ЦСКАТомь 4:0 61' Алексей Ионов (Дубль) pic.twitter.com/j5vWrAsKf0– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 11 марта 2017 г.
Новоуепинни
Щас эти пильщики бюджета снова царю письмо напишут: ой, поможыте милльярдами, футбол в Томске помирает ))
16:18
Новоуепинни
Кончайте цырк уже. Если сама клоунская Томь сниматься не хочет - снять принудительно. В других видах круговых судьи снимают - чтоб под ногами не путались
16:16
NF
Даже обращать внимание на результат нет смысла. Если и таких летящих в пропасть не побеждать, то клуб сходу можно было бы отправлять на пенсию...
16:13
King's Bounty IIII
Митяй Антибомж Это позорище надо снимать с чемпионата. Это не футбол. ___________ Согласен. Бомжи съели Сибирь.
16:06
Армеец-1
Деревянные как были, так и есть!!! Весь второй тайм Томь стояла 2-мя линиями сзади и кроме гола Ионова толком ничего внятного не сделали впереди!!! Единственный плюс (без особой радости) - это 3 очка...
16:05
Helicopter
На ноль, молодцы. Главное Победа!
16:04
CanagliaVova
Нефть добывают в Томской области, а все бабки стекаются только в Москву и СПб :-D
16:03
Cheremis57
Браво, томичи! Чемпион смог забить вам всего 4 мяча!! Дерзайте и учитесь играть в вышке, раз выпал вам такой шанс в жизни!!! Дальше думаю счета будут поскромнее, может и сами чего забьёте!!!!
16:02
Митяй Антибомж
Это позорище надо снимать с чемпионата. Это не футбол.
16:02
resifi
Всех армейцев с победой!!!! Игоря Акинфеева с 255-м сухим матчем в карьере!!!! Виктора Михайловича с первой победой в ЦСКА!!!!
15:59
spetrov
Армейцев с победой!
15:57
Бурый аз есьм
позор рфпл,раз играют такие команды как томь.целый круг почти наблюдать избиение младенцев
15:54
Tolyan-62
«Самарцу» - Главное какая команда будет лидировать в ЧР по окончании 30-го тура.
15:52
самарец
Пока лидирует Ростов по забитым мячам в ворота Томи
15:50