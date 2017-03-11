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ЦСКА разгромил "Томь" и догнал "Зенит"

Сегодня. Москва. ЦСКА – "Томь" – 4:0. 19-я минута. Полузащитник армейцев Алан ДЗАГОЕВ забивает второй гол в матче. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА – "Томь" – 4:0. 19-я минута. Полузащитник армейцев Алан ДЗАГОЕВ забивает второй гол в матче. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА в домашнем матче 19-го тура чемпионата России разгромил "Томь" (4:0). Уже на первой минуте встречи счет открыл Витинью, после розыгрыша штрафного второй мяч армейцев забил Алан Дзагоев, а Алексей Ионов оформил дубль.

Это первая победа ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко в официальных играх.

Таким образом, идущий на третьем месте ЦСКА сократил отставание от "Спартака" (до 5 очков) и догнал "Зенит", которые проведут свои встречи этого тура в воскресенье.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

ЦСКА – "Томь" (Томск) – 4:0 (3:0)

Голы: Витинью, 1 (1:0). Дзагоев, 19 - штрафной (2:0). Ионов, 44 (3:0). Ионов, 61 (4:0).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин (Миланов, 68), Тошич, Ионов (Оланаре, 65), Витинью (Чалов, 75).

"Томь": Мелихов, Сасин (Букачев, 84), Осипов, Митерев, Баляйкин, Попов, Чуперка, Кузнецов (Макурин, 74), Голышев, Пугин, Соболев.

Предупреждение: Чуперка, 22.

Судьи: ЛЕВНИКОВ, Веретешкин (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

11 марта. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Томь"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Новоуепинни

Щас эти пильщики бюджета снова царю письмо напишут: ой, поможыте милльярдами, футбол в Томске помирает ))

16:18

Новоуепинни

Кончайте цырк уже. Если сама клоунская Томь сниматься не хочет - снять принудительно. В других видах круговых судьи снимают - чтоб под ногами не путались

16:16

NF

Даже обращать внимание на результат нет смысла. Если и таких летящих в пропасть не побеждать, то клуб сходу можно было бы отправлять на пенсию...

16:13

King's Bounty IIII

Митяй Антибомж Это позорище надо снимать с чемпионата. Это не футбол. ___________ Согласен. Бомжи съели Сибирь.

16:06

Армеец-1

Деревянные как были, так и есть!!! Весь второй тайм Томь стояла 2-мя линиями сзади и кроме гола Ионова толком ничего внятного не сделали впереди!!! Единственный плюс (без особой радости) - это 3 очка...

16:05

Helicopter

На ноль, молодцы. Главное Победа!

16:04

CanagliaVova

Нефть добывают в Томской области, а все бабки стекаются только в Москву и СПб :-D

16:03

Cheremis57

Браво, томичи! Чемпион смог забить вам всего 4 мяча!! Дерзайте и учитесь играть в вышке, раз выпал вам такой шанс в жизни!!! Дальше думаю счета будут поскромнее, может и сами чего забьёте!!!!

16:02

Митяй Антибомж

Это позорище надо снимать с чемпионата. Это не футбол.

16:02

resifi

Всех армейцев с победой!!!! Игоря Акинфеева с 255-м сухим матчем в карьере!!!! Виктора Михайловича с первой победой в ЦСКА!!!!

15:59

spetrov

Армейцев с победой!

15:57

Бурый аз есьм

позор рфпл,раз играют такие команды как томь.целый круг почти наблюдать избиение младенцев

15:54

Tolyan-62

«Самарцу» - Главное какая команда будет лидировать в ЧР по окончании 30-го тура.

15:52

самарец

Пока лидирует Ростов по забитым мячам в ворота Томи

15:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ