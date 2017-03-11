ЦСКА разгромил "Томь" и догнал "Зенит"

Сегодня. Москва. ЦСКА – "Томь" – 4:0. 19-я минута. Полузащитник армейцев Алан ДЗАГОЕВ забивает второй гол в матче. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦСКА в домашнем матче 19-го тура чемпионата России разгромил "Томь" (4:0). Уже на первой минуте встречи счет открыл Витинью, после розыгрыша штрафного второй мяч армейцев забил Алан Дзагоев, а Алексей Ионов оформил дубль.

Это первая победа ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко в официальных играх.

Таким образом, идущий на третьем месте ЦСКА сократил отставание от "Спартака" (до 5 очков) и догнал "Зенит", которые проведут свои встречи этого тура в воскресенье.

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19-й тур

ЦСКА – "Томь" (Томск) – 4:0 (3:0)

Голы: Витинью, 1 (1:0). Дзагоев, 19 - штрафной (2:0). Ионов, 44 (3:0). Ионов, 61 (4:0).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин (Миланов, 68), Тошич, Ионов (Оланаре, 65), Витинью (Чалов, 75).

"Томь": Мелихов, Сасин (Букачев, 84), Осипов, Митерев, Баляйкин, Попов, Чуперка, Кузнецов (Макурин, 74), Голышев, Пугин, Соболев.

Предупреждение: Чуперка, 22.

Судьи: ЛЕВНИКОВ, Веретешкин (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

11 марта. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Томь"