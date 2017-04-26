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ЦСКА разгромил "Локомотив"

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Локомотив" - 4:0. 11-я минута. Алан ДЗАГОЕВ обыгрывает Неманью ПЕЙЧИНОВИЧА и открывает счет. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Локомотив" - 4:0. 11-я минута. Алан ДЗАГОЕВ обыгрывает Неманью ПЕЙЧИНОВИЧА и открывает счет. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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ЦСКА на своем поле разгромил "Локомотив" в матче 25-го тура чемпионата России – 4:0. Победный гол на счету Алана Дзагоева, который был забит на 11-й минуте.

При этом Дзагоев покинул поле на 17-й минуте, держась за заднюю поверхность бедра. Напомним, что подобное повреждение Дзагоев получил в товарищеском матче сборной России с Бельгией (3:3) 28 марта, после чего выбыл на три недели. Хавбек вернулся в строй только в игре предыдущего тура чемпионата – 21 апреля против "Уфы".

Еще в первом тайме армейцам удалось дважды поразить ворота Гильерме - отличились Витинью и Александр Головин. В начале второго тайма красно-синие провели четвертый мяч - его на свой счет записал Бибрас Натхо.

ЦСКА набрал 50 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание армейцев от "Спартака" оставляет семь очков и в следующем туре команды сыграют между собой. Матч состоится 30 апреля в 17.00. "СЭ" проведет трансляцию матча ЦСКА – "Спартак".

У "Локомотива" в активе осталось 35 баллов и седьмое место. "Локо" в следующем туре сыграет с "Рубином", а 2 мая в финале Кубка России встретится с "Уралом".

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

ЦСКА – "Локомотив" (Москва) – 4:0 (3:0)

Голы: Дзагоев, 11 (1:0). Витинью, 39 (2:0). Головин, 45 (3:0). Натхо, 52 (4:0).

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Игнашевич, Васин, Мариу Фернандес (Тошич, 81), Вернблум, Натхо, Дзагоев (Набабкин, 17), Головин, Витинью (Чалов, 64), Ионов.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Кверквелия, В.Денисов, Майкон (Фарфан, 46), И.Денисов, Тарасов (Баринов, 46), Ал.Миранчук (Игнатьев, 68), Фернандеш, Ари.

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).

26 апреля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (70)
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Деметрио

71 _____________________________________________________________________________________________________________ Алану бы в церковь сходить. Или даже пропустить Кубок Конфедераций и полностью вылечиться!

22:12

smit541

Коней с победой. Если честно, то думал, что вничью с паровозом сгоняют. Так даже лучше, нечего бомжам на 2м месте делать)

22:09

Хряк

Мне ваааще хотелось бы , чтобы конюшня была в ЛЧ вместо бомжей) Уж больно хочется продолжения рекорда Игоряна :)))

22:09

Адекватный Зритель_

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК----- Ну да. И чемпионат России последние 17 лет был неинтересен, и на кубок с 2003 года забили. Вот Cops del Sole - это знаковый турнирище. Жалко, что больше не разыгрывается...

22:05

spetrov

.

22:05

spetrov

Adios Amigos R..., и мы с вами поборемся. А игра уж рассудит.

22:04

71

Деметрио ЦСКА слишком много забил! Как бы спартаковские в ворота Локо не залетели!....................а, все сдержанно реагируют)Главное, Алану здоровья, вот это да.

22:04

Хряк

4-0 ))) Вот так из тренера Г. делают супертренеров. Рождаюццо тренеры типа С. ))) Потом этих С. превращают в какашку и опять рождается Г. )))

22:04

вояка

Если бы армейцы (или кто-то ещё из наших) так же закатывали бы в асфальт соперников (пусть и не всех) в ЛЧ думаю все болелы были бы счастливы. А в этом матче остался один вопрос : если бы армейцам надо было забивать больше чем четыре и они бы летали по полю на полных оборотах до последней минуты - сколько ещё мячей залетело бы локомативу???

22:02

Деметрио

ЦСКА слишком много забил! Как бы спартаковские в ворота Локо не залетели!

22:01

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Адекватный Зритель_ прально потому что ЛЕ опять же никому не интересна в отличие от лЧ, поэтому победа в ней ни о чем не говорит, ведь кто её ток не выигрывал за последнее время.

22:01

Thomas_Boy

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК __________ ...а на нас разве что только киприоты и смотрели в тот день! _________ Киприотам мы пасть заткнем. Никому ничего не расскажут. Не узнает Европа о нашей случайной неудаче. Разве что Аленичев проболтается.

21:59

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Адекватный Зритель_ уровень одинаков - и там и там вылеты! А какого они "уровня" как то мало волнует если честно.

21:59

Адекватный Зритель_

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК---- Чтобы на ЛЕ покласть, надо в этой ЛЕ хоть чего-нибудь добиться. А "не очень-то и хотелось", это лошарские отмазки.)))

21:58

71

"По реке плывёт неспешно красно-белая доска"(с) Это пять конечно)))) Армейцы, с Победой!Молодцы!

21:58

Хряк

Адекватный Зритель_ Что, Хряп,уже мотанул до Дмитрова,раз о нигере воспоминаниями делишься? 21:48------------------Всё ясно) Та же речь, те же духИ и пальчики. А чё ты под негра то подделалсо? Или ты думаешь, я джентльмен и негров не обижаю? ) Ты ошибаешься, не не джентльмен !)

21:57

yspesh4

Большая просьба от обычного посетителя не писать простыни, а-ля NF или Платинум, или как там его. Все равно вас никто до конца не читает, никто. Мусор. Вы даже здесь арлекинами быть не сможете.

21:57

RW.irk

Адекватный Зритель_ RW.irk---- Чё-то не то?)))) ----------------- Это почти также смешно, как ежегодная весна в феврале)))

21:56

Адекватный Зритель_

.... Так-то,регулярное 4-ое место в группе ЛЧ,это и есть уровень ЛЧ 4-го места в группе. А регулярный вылет из квалификации ЛЕ это и есть уровень квалификации ЛЕ...)))

21:56

AndreyV

Кони красавцы! Сам за Зенит, но в выходные однозначно за ЦСКА....

21:56

xoz36

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21:56

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

RW.irk, да видишь ли, вся прэблэма в том, что на ЛЕ в Европе всем положить ввиду ее второсортности, а ЛЧ смотрят чуть ли не во всех странах, поэтому можно с уверенностью утверждать что многолетний просёр цыски в ЛЧ видят все, да к тому же это как никак чемпион, а на нас разве что только киприоты и смотрели в тот день! Ха

21:54

Адекватный Зритель_

RW.irk---- Чё-то не то?))))

21:51

RW.irk

Адекватный Зритель_ mm1962---- Спартак- команда&#8203; уровня квалификации ЛЕ,а ЦСКА - ЛЧ,пусть и 4-го места,но в групповой стадии. Оттого и результаты малёха отличаются. ========== Бугагашеньки

21:49

Адекватный Зритель_

Что, Хряп,уже мотанул до Дмитрова,раз о нигере воспоминаниями делишься?

21:48

Thomas_Boy

Ну так-то отлично сыграли, хотя и однозначно ГВК. Наверное, первый матч, когда и оборона не провисала, и атака работала. И какая-никакая скорость была. Перед матчем со "Спартаком" большой уверенности нет. А маленькая есть.

21:46

Хряк

Адекватный Зритель_ mm1962---- Спартак- команда&#8203; уровня квалификации ЛЕ,а ЦСКА - ЛЧ,пусть и 4-го места,но в групповой стадии. Оттого и результаты малёха отличаются. 21:42--------------Ты мне напоминаешь нигера, который со мной трепалсо только что. Он нёс такую же ахинею.Это ты, мой черномазый дрюк?)))

21:46

Adios Amigos R...

Впечатляющий порыв....Но, с другой стороны, перед дерби это, наверное, хорошо. Каррера будет знать теперь, к чему готовиться...А раз предупреждён - значит - вооружён. Поборемся с конями.

21:46

gluk

Ну что Спартак проиграйте в дерби сделаем наш чемпионат интересней. Пусть все решится в последнем туре.

21:45

Pablo_75

Между прочим, это единственная за всю весну победа с разницей больше трёх (не считая выносы Ростовом и ЦСКА разрушенной Томи). Отличился паровоз...

21:45