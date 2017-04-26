ЦСКА разгромил "Локомотив"

ЦСКА на своем поле разгромил "Локомотив" в матче 25-го тура чемпионата России – 4:0. Победный гол на счету Алана Дзагоева, который был забит на 11-й минуте.

При этом Дзагоев покинул поле на 17-й минуте, держась за заднюю поверхность бедра. Напомним, что подобное повреждение Дзагоев получил в товарищеском матче сборной России с Бельгией (3:3) 28 марта, после чего выбыл на три недели. Хавбек вернулся в строй только в игре предыдущего тура чемпионата – 21 апреля против "Уфы".

Еще в первом тайме армейцам удалось дважды поразить ворота Гильерме - отличились Витинью и Александр Головин. В начале второго тайма красно-синие провели четвертый мяч - его на свой счет записал Бибрас Натхо.

ЦСКА набрал 50 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание армейцев от "Спартака" оставляет семь очков и в следующем туре команды сыграют между собой. Матч состоится 30 апреля в 17.00. "СЭ" проведет трансляцию матча ЦСКА – "Спартак".

У "Локомотива" в активе осталось 35 баллов и седьмое место. "Локо" в следующем туре сыграет с "Рубином", а 2 мая в финале Кубка России встретится с "Уралом".

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

ЦСКА – "Локомотив" (Москва) – 4:0 (3:0)

Голы: Дзагоев, 11 (1:0). Витинью, 39 (2:0). Головин, 45 (3:0). Натхо, 52 (4:0).

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Игнашевич, Васин, Мариу Фернандес (Тошич, 81), Вернблум, Натхо, Дзагоев (Набабкин, 17), Головин, Витинью (Чалов, 64), Ионов.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Кверквелия, В.Денисов, Майкон (Фарфан, 46), И.Денисов, Тарасов (Баринов, 46), Ал.Миранчук (Игнатьев, 68), Фернандеш, Ари.

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).

26 апреля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив"