ЦСКА разгромил "Локомотив"

ЦСКА на своем поле разгромил "Локомотив" в матче 25-го тура чемпионата России – 4:0. Победный гол на счету Алана Дзагоева, который был забит на 11-й минуте.
При этом Дзагоев покинул поле на 17-й минуте, держась за заднюю поверхность бедра. Напомним, что подобное повреждение Дзагоев получил в товарищеском матче сборной России с Бельгией (3:3) 28 марта, после чего выбыл на три недели. Хавбек вернулся в строй только в игре предыдущего тура чемпионата – 21 апреля против "Уфы".
Еще в первом тайме армейцам удалось дважды поразить ворота Гильерме - отличились Витинью и Александр Головин. В начале второго тайма красно-синие провели четвертый мяч - его на свой счет записал Бибрас Натхо.
ЦСКА набрал 50 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание армейцев от "Спартака" оставляет семь очков и в следующем туре команды сыграют между собой. Матч состоится 30 апреля в 17.00. "СЭ" проведет трансляцию матча ЦСКА – "Спартак".
У "Локомотива" в активе осталось 35 баллов и седьмое место. "Локо" в следующем туре сыграет с "Рубином", а 2 мая в финале Кубка России встретится с "Уралом".
Чемпионат России
Премьер-лига
25-й тур
ЦСКА – "Локомотив" (Москва) – 4:0 (3:0)
Голы: Дзагоев, 11 (1:0). Витинью, 39 (2:0). Головин, 45 (3:0). Натхо, 52 (4:0).
ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Игнашевич, Васин, Мариу Фернандес (Тошич, 81), Вернблум, Натхо, Дзагоев (Набабкин, 17), Головин, Витинью (Чалов, 64), Ионов.
"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Кверквелия, В.Денисов, Майкон (Фарфан, 46), И.Денисов, Тарасов (Баринов, 46), Ал.Миранчук (Игнатьев, 68), Фернандеш, Ари.
Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).
26 апреля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW#НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #ЦСКАЛоко 1:0 11' Алан Дзагоев pic.twitter.com/KTo6pPdrjg– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #ЦСКАЛоко 2:0 39' Витиньо @11vittinnho pic.twitter.com/jRriZUydrL– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #ЦСКАЛоко 3:0 45' Александр Головин pic.twitter.com/byAqTuAamc– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #ЦСКАЛоко 4:0 52' Бибарс Натхо @BibarsNatcho pic.twitter.com/wJgU7f9lat– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 апреля 2017 г.
Деметрио
71 _____________________________________________________________________________________________________________ Алану бы в церковь сходить. Или даже пропустить Кубок Конфедераций и полностью вылечиться!
22:12
smit541
Коней с победой. Если честно, то думал, что вничью с паровозом сгоняют. Так даже лучше, нечего бомжам на 2м месте делать)
22:09
Хряк
Мне ваааще хотелось бы , чтобы конюшня была в ЛЧ вместо бомжей) Уж больно хочется продолжения рекорда Игоряна :)))
22:09
Адекватный Зритель_
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК----- Ну да. И чемпионат России последние 17 лет был неинтересен, и на кубок с 2003 года забили. Вот Cops del Sole - это знаковый турнирище. Жалко, что больше не разыгрывается...
22:05
spetrov
.
22:05
spetrov
Adios Amigos R..., и мы с вами поборемся. А игра уж рассудит.
22:04
71
Деметрио ЦСКА слишком много забил! Как бы спартаковские в ворота Локо не залетели!....................а, все сдержанно реагируют)Главное, Алану здоровья, вот это да.
22:04
Хряк
4-0 ))) Вот так из тренера Г. делают супертренеров. Рождаюццо тренеры типа С. ))) Потом этих С. превращают в какашку и опять рождается Г. )))
22:04
вояка
Если бы армейцы (или кто-то ещё из наших) так же закатывали бы в асфальт соперников (пусть и не всех) в ЛЧ думаю все болелы были бы счастливы. А в этом матче остался один вопрос : если бы армейцам надо было забивать больше чем четыре и они бы летали по полю на полных оборотах до последней минуты - сколько ещё мячей залетело бы локомативу???
22:02
Деметрио
ЦСКА слишком много забил! Как бы спартаковские в ворота Локо не залетели!
22:01
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Адекватный Зритель_ прально потому что ЛЕ опять же никому не интересна в отличие от лЧ, поэтому победа в ней ни о чем не говорит, ведь кто её ток не выигрывал за последнее время.
22:01
Thomas_Boy
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК __________ ...а на нас разве что только киприоты и смотрели в тот день! _________ Киприотам мы пасть заткнем. Никому ничего не расскажут. Не узнает Европа о нашей случайной неудаче. Разве что Аленичев проболтается.
21:59
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Адекватный Зритель_ уровень одинаков - и там и там вылеты! А какого они "уровня" как то мало волнует если честно.
21:59
Адекватный Зритель_
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК---- Чтобы на ЛЕ покласть, надо в этой ЛЕ хоть чего-нибудь добиться. А "не очень-то и хотелось", это лошарские отмазки.)))
21:58
71
"По реке плывёт неспешно красно-белая доска"(с) Это пять конечно)))) Армейцы, с Победой!Молодцы!
21:58
Хряк
Адекватный Зритель_ Что, Хряп,уже мотанул до Дмитрова,раз о нигере воспоминаниями делишься? 21:48------------------Всё ясно) Та же речь, те же духИ и пальчики. А чё ты под негра то подделалсо? Или ты думаешь, я джентльмен и негров не обижаю? ) Ты ошибаешься, не не джентльмен !)
21:57
yspesh4
Большая просьба от обычного посетителя не писать простыни, а-ля NF или Платинум, или как там его. Все равно вас никто до конца не читает, никто. Мусор. Вы даже здесь арлекинами быть не сможете.
21:57
RW.irk
Адекватный Зритель_ RW.irk---- Чё-то не то?)))) ----------------- Это почти также смешно, как ежегодная весна в феврале)))
21:56
Адекватный Зритель_
.... Так-то,регулярное 4-ое место в группе ЛЧ,это и есть уровень ЛЧ 4-го места в группе. А регулярный вылет из квалификации ЛЕ это и есть уровень квалификации ЛЕ...)))
21:56
AndreyV
Кони красавцы! Сам за Зенит, но в выходные однозначно за ЦСКА....
21:56
xoz36
Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Пробные матчи. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.in
21:56
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
RW.irk, да видишь ли, вся прэблэма в том, что на ЛЕ в Европе всем положить ввиду ее второсортности, а ЛЧ смотрят чуть ли не во всех странах, поэтому можно с уверенностью утверждать что многолетний просёр цыски в ЛЧ видят все, да к тому же это как никак чемпион, а на нас разве что только киприоты и смотрели в тот день! Ха
21:54
Адекватный Зритель_
RW.irk---- Чё-то не то?))))
21:51
RW.irk
Адекватный Зритель_ mm1962---- Спартак- команда​ уровня квалификации ЛЕ,а ЦСКА - ЛЧ,пусть и 4-го места,но в групповой стадии. Оттого и результаты малёха отличаются. ========== Бугагашеньки
21:49
Адекватный Зритель_
Что, Хряп,уже мотанул до Дмитрова,раз о нигере воспоминаниями делишься?
21:48
Thomas_Boy
Ну так-то отлично сыграли, хотя и однозначно ГВК. Наверное, первый матч, когда и оборона не провисала, и атака работала. И какая-никакая скорость была. Перед матчем со "Спартаком" большой уверенности нет. А маленькая есть.
21:46
Хряк
Адекватный Зритель_ mm1962---- Спартак- команда​ уровня квалификации ЛЕ,а ЦСКА - ЛЧ,пусть и 4-го места,но в групповой стадии. Оттого и результаты малёха отличаются. 21:42--------------Ты мне напоминаешь нигера, который со мной трепалсо только что. Он нёс такую же ахинею.Это ты, мой черномазый дрюк?)))
21:46
Adios Amigos R...
Впечатляющий порыв....Но, с другой стороны, перед дерби это, наверное, хорошо. Каррера будет знать теперь, к чему готовиться...А раз предупреждён - значит - вооружён. Поборемся с конями.
21:46
gluk
Ну что Спартак проиграйте в дерби сделаем наш чемпионат интересней. Пусть все решится в последнем туре.
21:45
Pablo_75
Между прочим, это единственная за всю весну победа с разницей больше трёх (не считая выносы Ростовом и ЦСКА разрушенной Томи). Отличился паровоз...
21:45