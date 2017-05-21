ЦСКА разгромил "Анжи" и вышел в Лигу чемпионов

ЦСКА в заключительном матче чемпионата России на своем поле разгромил "Анжи". Голами у армейцев отметились Сергей Игнашевич, дважды Витинью и еще один мяч на счету Федора Чалова.

Эта победа гарантировала ЦСКА место в отборочном раунде Лиги чемпионов-2017/18. "Зенит", выигравший в параллельной встрече у "Локомотива", остался на третьем месте и представит Россию в Лиге Европы. Махачкалинцы, в свою очередь, сохранили место в премьер-лиге на следующий сезон.

ЦСКА стартует в главном клубном турнире Европы с 3-го отборочного раунда "Турнира 15". Игры этого этапа пройдут в конце июля и начале августа. С той же стадии начнут борьбу киевское "Динамо" (в пару к красно-синим точно не попадет), "Аякс" (если не выиграет финал Лиги Европы), "Янг Бойз" и "Ницца".

Таким образом на тройка призеров РФПЛ-2016/17 выглядит следующим образом: "Спартак" – 69 очков, ЦСКА – 62 очков, "Зенит" – 61 очко.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

ЦСКА – "Анжи" – 4:0 (3:0)

Голы: Игнашевич, 17 (1:0). Витинью, 24 (2:0). Витинью, 38 (3:0). Чалов, 49 (4:0).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, Васин, Березуцкий (Тошич, 60), Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Чалов (Жамалетдинов, 72), Витинью (Гордюшенко, 84).

"Анжи" (Махачкала): Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель (Брызгалов, 46), Мусалов, Хадарцев, Гулиев (Эззатоллахи, 46), Тетрашвили, Батов (Георгиевский, 76), Яковлев, Долгов.

Предупреждения: Гулиев, 31. Вернблум, 33.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Петросян (Бронницы).

21 мая. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Анжи".