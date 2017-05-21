ЦСКА разгромил "Анжи" и вышел в Лигу чемпионов

ЦСКА в заключительном матче чемпионата России на своем поле разгромил "Анжи". Голами у армейцев отметились Сергей Игнашевич, дважды Витинью и еще один мяч на счету Федора Чалова.
Эта победа гарантировала ЦСКА место в отборочном раунде Лиги чемпионов-2017/18. "Зенит", выигравший в параллельной встрече у "Локомотива", остался на третьем месте и представит Россию в Лиге Европы. Махачкалинцы, в свою очередь, сохранили место в премьер-лиге на следующий сезон.
ЦСКА стартует в главном клубном турнире Европы с 3-го отборочного раунда "Турнира 15". Игры этого этапа пройдут в конце июля и начале августа. С той же стадии начнут борьбу киевское "Динамо" (в пару к красно-синим точно не попадет), "Аякс" (если не выиграет финал Лиги Европы), "Янг Бойз" и "Ницца".
Таким образом на тройка призеров РФПЛ-2016/17 выглядит следующим образом: "Спартак" – 69 очков, ЦСКА – 62 очков, "Зенит" – 61 очко.
Чемпионат России
Премьер-лига
30-й тур
ЦСКА – "Анжи" – 4:0 (3:0)
Голы: Игнашевич, 17 (1:0). Витинью, 24 (2:0). Витинью, 38 (3:0). Чалов, 49 (4:0).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, Васин, Березуцкий (Тошич, 60), Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Чалов (Жамалетдинов, 72), Витинью (Гордюшенко, 84).
"Анжи" (Махачкала): Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель (Брызгалов, 46), Мусалов, Хадарцев, Гулиев (Эззатоллахи, 46), Тетрашвили, Батов (Георгиевский, 76), Яковлев, Долгов.
Предупреждения: Гулиев, 31. Вернблум, 33.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Петросян (Бронницы).
21 мая. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Slim Taller
Поздравляю армейцев с Лигой Чемпионов! Молодцы!
16:56
qwe20
нечего цэсэка делать в ЛЧ. опять займут позорное последнее место в группе который раз подряд. пускай в ЛЕ играют.
16:55
Лютый!
Молодцы! Даешь 5-ый отсос в ЛЧ и продление рекордной серии игаряна.
16:54
Курт Лямке
Если б не проигрыш мясцу сезон вполне успешный...
16:54
marksan
А как же про три команды в ЛЧ?
16:53
karwin
Ну и отлично!
16:52
баламошка
Поздравляю лошадок!
16:52
Thomas_Boy_
Молодцы! Надо состав немного укрепить и все будет нормально. Чалов особенно радует.
16:51
foreverCSKAforever
С победой, красно-синие!!!
16:50