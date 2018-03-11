ЦСКА разгромил "Ахмат" в молодежном первенстве

В матче 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд ЦСКА уверенно обыграл "Ахмат" со счетом 3:0 в гостях. Армейцы идут на второй строчке в турнирной таблице, грозненский клуб занимает предпоследнее, 15-е место.

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Молодежные команды

22-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "ЦСКА" (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: Тикнизян, 15 (0:1). Олейников, 74 (0:2). Жиронкин, 90+4 (0:3).

Судья: Федулеев (Пенза).

11 марта. Грозный. Стадион "им. Билимханова".