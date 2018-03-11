ЦСКА разгромил "Ахмат" и поднялся на второе место

ЦСКА на выезде разгромил "Ахмат" (3:0) в матче 22-го тура чемпионата России. В составе армейцам голами отметились Александр Головин, Витинью и Сергей Игнашевич, для которого этот мяч стал первым в сезоне.

Отметим, что ЦСКА впервые с октября 2010 года сумел добиться разгромной победы над командой из Грозного.

Благодаря этому результату ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице. В активе команды Виктора Гончаренко 41 очков. У занимающего первую строчку "Локомотива" 46 очков и игра в запасе.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Ахмат" (Грозный) - ЦСКА - 0:3 (0:2)

Голы: Головин, 6 (0:1). Витинью, 28 (0:2). Игнашевич, 68 (0:3).

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Швец, Мохаммади, Роши, Исмаэл, Иванов, Митришев (Бериша, 79), Лео Жаба (Мбенг, 68), Балай.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Натхо (Бистрович, 82), Головин, Дзагоев (Кучаев, 66), Вернблум, Муса, Витинью (А.Березуцкий, 54).

Предупреждения: Уциев, 52. А.Березуцкий, 62. Щенников, 71.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).

11 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".