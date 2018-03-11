18:21 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА разгромил "Ахмат" и поднялся на второе место

Виктор ГОНЧАРЕНКО и Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Виктор ГОНЧАРЕНКО и Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА на выезде разгромил "Ахмат" (3:0) в матче 22-го тура чемпионата России. В составе армейцам голами отметились Александр Головин, Витинью и Сергей Игнашевич, для которого этот мяч стал первым в сезоне.

Отметим, что ЦСКА впервые с октября 2010 года сумел добиться разгромной победы над командой из Грозного.

Благодаря этому результату ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице. В активе команды Виктора Гончаренко 41 очков. У занимающего первую строчку "Локомотива" 46 очков и игра в запасе.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Ахмат" (Грозный) - ЦСКА - 0:3 (0:2)

Голы: Головин, 6 (0:1). Витинью, 28 (0:2). Игнашевич, 68 (0:3).

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Швец, Мохаммади, Роши, Исмаэл, Иванов, Митришев (Бериша, 79), Лео Жаба (Мбенг, 68), Балай.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Натхо (Бистрович, 82), Головин, Дзагоев (Кучаев, 66), Вернблум, Муса, Витинью (А.Березуцкий, 54).

Предупреждения: Уциев, 52. А.Березуцкий, 62. Щенников, 71.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).

11 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (34)
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Радик_Казань

Препод ==== Думаете в Казани так много болельщиков Рубина? Сходите на стадион, увидите.

20:49

Радик_Казань

Препод ===== Не знаю кто из нас зашоренный, но я болею за ЦСКА с 1992 г.

20:44

Дон_Румата

yspesh4__________Приветствую благродного дона! Я тут теряюсь в догадках, за что потёрли мой пост? Вроде не ругался, не оскорблял, а наоборот, поддержал. Про ЦСКА тоже упомянул, и тоже в положительном ключе. Помоги разобраться, пожалуйста.

20:06

sergant89

Молодцы! Сыграли супер.

20:03

Thomas_Boy_

Meddle Всех армейцев с победой! По нынешним временам, сыграли почти идеально. Потихоньку строится новая команда, не смотря ни на что. При чем, уровень выдерживается. Провалов нет! ЦСКА - великий клуб! __________ "Ахмат" тоже великий.

19:16

Тень Мастера

Нефилим ЦСКА всегда хорошо весну проводит, жаль только 10 матчей весной, было бы 15 - могли бы и догнать Локомотив. 19:03----------Есть чуйка. Если Локо провалит щас . То всё ещё может изменится.

19:10

SergeyKa

"Ахмату" только "Зенит" проигрывает.

19:08

Нефилим

ЦСКА всегда хорошо весну проводит, жаль только 10 матчей весной, было бы 15 - могли бы и догнать Локомотив.

19:03

Тень Мастера

Meddle Всех армейцев с победой! По нынешним временам, сыграли почти идеально. Потихоньку строится новая команда, не смотря ни на что. При чем, уровень выдерживается. Провалов нет! ЦСКА - великий клуб! 18:44---------------Привет дружище! Полностью согласен. Без скамейки, с кучей травм, Виктор Г. строит команду. И не плачется как Плачини, что опять ему новых не купили.))) Игра реально радует глаз, хотя и косяков хватает.

19:01

Островзаячий

17 марта 2017.ТЕРЕК-ЦСКА 0:1.Ионов.ЦСКА сокращает отставание от Спартака до 6 очков.Под копирку.Только теперь ЛОКО.Удивительная стабильность.

19:01

lёbenicht

ЦСКА грамотно воспользовались дырищей в обороне чехов. Молодцы, но игра не убедила,да и повезло несколько раз, что уж тут говорить Тем не менее, кака мне кажется, именно кони на пару с мясом разыграют 2-3 место. Быки сами не верят в своё попадание в лч, коленки у них в критический момент затрясутся, а Зинка будет 5й.

19:01

Slim Taller

Полиграф вот говорили многие болельщики чтобы не называли клуб ахматом,потому как его могут натянуть в чемпионате,но нет,надо чтобы все помнили террориста и хозяина росии. 18:55.................................. Можно театр в Москве назвать.Был МХАТ,станет АХМАТ.

18:58

ну я

Весёленькая игра получилась. Как умудрились только три забить и ни одного не пропустить уму не постижимо...

18:56

Meddle

вояка, абсолютно согласен. Грозный сейчас испытывает тяжелые времена. Потенциал у команды есть и немалый. Они еще попортят картинку многим, вот только вернутся Семёнов и Родолфу. Бериша еще никак форму не наберет.

18:47

Slim Taller

Ахмат играет в дворовый футбол.Такого дисбаланса не помню со времён Аленичева в тульском Арсенале.

18:45

Meddle

Всех армейцев с победой! По нынешним временам, сыграли почти идеально. Потихоньку строится новая команда, не смотря ни на что. При чем, уровень выдерживается. Провалов нет! ЦСКА - великий клуб!

18:44

Kanidzha

Блин забыл написать то, Жора же уже игрет! Понятно что ещё не в форме но это не страшно,лишь бы здоров был!С возвращением!

18:44

Дон_Румата

Безграмотный препод, фу!

18:43

meg_as

это же не с французами играть

18:42

вояка

У грозного ещё перед игрой был провал в центре обороны .... двое дисква .... ещё двое травмы .... это тяжёлый форс-мажор. Первые два мяча полный провал ЦЗ .... да и третий тоже. А вот в атаке грозный выглядел (в первом тайме) не хуже армейцев, но запороли чудовищное число стопудовых моментов ..... отсюда и такой счёт в итоге. Но думаю с возвращением семёнова и родолфу грозный будет выглядеть явно сильнее чем сегодня.

18:41

Препод

Радик_Казань Ты зашореный да? Лучше бы болел за Рубин !

18:41

King's Bounty RND

Играли футбольные Боги, будущие победители Лиона !

18:40

ravilius777

СКА порвет мясных 0:0, ахах

18:39

resifi

Головин забил 10-й гол за ЦСКА!!!!!

18:38

Al Rains

Молодцы!!! Красивый футбол, и учитывая, что полкоманды нет никто не киздит...выходим и играем...и уже 5 лет так...Инашевичу респект!!! Мусу надеемся прорвёт с Лионом!!!

18:35

Serenky25

Глупо как то все получилось...

18:35

Sandy45

Митяй Антибомж И снова дог. И это прекрасно. Заодно количество забитых нулям подправили.\\\\\ А болельщикам Ахмата и Кадырову решишься сказать, что их клуб "слил" матч? Или ты только в нете храбрец и разоблачитель догов?

18:34

Радик_Казань

Препод ==== гола не было, мяч полностью линию ворот не пересек.

18:34

Kanidzha

Хорошо сыграли если отбросить пожары в обороне в первом тайме,всех с победой!

18:31

Тень Мастера

Если по моментам судить 2:6 должно быть))))

18:30

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