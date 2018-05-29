16:36 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА расстался со Станисавлевичем и еще двумя игроками молодежной команды


ЦСКА объявил о расторжении контрактов с тремя футболистами. Все они выступали за молодежную команду.

- В связи с истечением контрактов ЦСКА покинули три воспитанника, выступавшие сначала за академию, а затем за молодежную команду, - сообщает официальный твиттер клуба. - Мы благодарим Кирилла Леонова, Александра Станисавлевича и Александра Волкова за годы, отданные красно-синим, и желаем им успешной карьеры.

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