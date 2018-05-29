ЦСКА расстался со Станисавлевичем и еще двумя игроками молодежной команды

ЦСКА объявил о расторжении контрактов с тремя футболистами. Все они выступали за молодежную команду.

- В связи с истечением контрактов ЦСКА покинули три воспитанника, выступавшие сначала за академию, а затем за молодежную команду, - сообщает официальный твиттер клуба. - Мы благодарим Кирилла Леонова, Александра Станисавлевича и Александра Волкова за годы, отданные красно-синим, и желаем им успешной карьеры.

В связи с истечением контрактов #ЦСКА покинули три воспитанника, выступавшие сначала за академию, а затем за молодёжную команду.



Мы благодарим Кирилла Леонова, Александра Станисавлевича и Александра Волкова за годы, отданные красно-синим, и желаем им успешной карьеры! 🔴🔵 pic.twitter.com/E0kyhMPHQc – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 мая 2018 г.

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