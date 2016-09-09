ЦСКА рассказал, как добираться до новой арены

ЦСКА рассказал о том, как болельщикам добраться до нового стадиона, на котором завтра пройдет первый матч. Армейцы в рамках 6-го тура чемпионата России сыграют против "Терека"​. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Сообщение ЦСКА в официальном Instagram арены выглядит следующим образом:

Меньше суток осталось до главного армейского события осени (а может быть даже и года). Стартовый свисток матча ЦСКА – "Терек" прозвучит завтра в 20-30, но я буду ждать вас намного раньше, потому что в 19-45 начнется красочное шоу с участием артистов, музыкального оркестра, воспитанников и ветеранов армейского футбола. Перед вами также выступит звезда российской сцены. Кто это будет – пока секрет.



​Многие задаются вопросом – как лучше до меня добираться? Вариантов много и всё зависит от того, откуда вы едете и на какую трибуну купили билеты. Например, на трибуны A, K удобнее заходить с 3-й Песчаной улицы, на C и S – c Проезда Берёзовой рощи. Кстати, вход будет открыт уже с 17-15.



Для тех, кто поедет на метро – ближайшие станции "Сокол" и "Полежаевская". От них до входа на стадион примерно 15 минут пешком или 5 минут наземным транспортом. Ещё один вариант – бесплатный автобус ТЦ "Авиапарк". Он отправляется от "Динамо", "Савеловской" и "Полежаевской". Когда доедете до торгового центра, останется пройти всего 5 мин. пешком.



Если вы решили ехать на автомобиле, то парковаться лучше в ТЦ "Авиапарк" или в других разрешённых местах неподалеку. Платный паркинг на стадионе будет доступен только ближе к октябрю. Также, имейте в виду, что завтра будет перекрыто движение по 3-й Песчаной улице и по Проезду Березовой рощи (от ул. Авиаконструктора Микояна до пересечения с 4-м Ходынским проездом). Всех с натсупающим праздником, увидимся на трибунах!