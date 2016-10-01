12:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА проводит тренировку перед матчем с "Ростовом"

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ЦСКА продолжает подготовку к матчу 9-го тура чемпионата России против "Ростова", информирует пресс-служба армейцев. Встреча пройдет завтра, начало - в 19.00 по московскому времени. Практическое занятие проходит на стадионе "Октябрь" в Москве. 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Инквизитор 2013-9

баламошка Лёнька - великий стратег и тактик. Впервые в России начал применять тренировки. /// )))) И ночные командные скандирования.)))

13:24

баламошка

Лёнька - великий стратег и тактик. Впервые в России начал применять тренировки.

13:19

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