ЦСКА проводит тренировку перед матчем с "Ростовом"

ЦСКА продолжает подготовку к матчу 9-го тура чемпионата России против "Ростова", информирует пресс-служба армейцев. Встреча пройдет завтра, начало - в 19.00 по московскому времени. Практическое занятие проходит на стадионе "Октябрь" в Москве.

Проводим предматчевую тренировку на Октябре. Наконец-то в Москве хорошая погода! ☉ pic.twitter.com/Sz1g7MAVNG – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 1 октября 2016 г.