ЦСКА провел легендарное трансферное лето? Мнение гендиректора клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев​ в интервью "СЭ" подвел итоги летней трансферной кампании клуба. По его словам, качество проделанной работы покажет только время.

​– В Твиттере ЦСКА перечислены все летние приобретения клуба и написано: "Это было легендарно". Действительно все удалось?

– Я думаю, что ребята просто креативят (улыбается). Легендарно – это, конечно, чересчур. Я бы пока воздержался от каких-то громких оценок. Время покажет. Да, мы проделали большую работу. Но, как говорится, цыплят по осени считают. Надеемся, что не прогадали с новчиками.

– Про трансферы на выход двух мнений быть не может?

– Да, это успех. Рекордный трансфер Головина в "Монако". Витинью тоже ушел во "Фламенго" за очень большую сумму, что нехарактерно для бразильских клубов. Правда, уход стал для нас неожиданным, так как мы не планировали его продажу.

– Вот как?

– Да. Желание футболиста вернуться на родину сыграло здесь решающую роль. Он очень этого хотел. Не было никаких намеков, что Витинью покинет ЦСКА. Но в этой ситуации мы пошли ему навстречу и, в принципе, получили хорошую финансовую компенсацию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)