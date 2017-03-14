Во время паузы в чемпионате России ЦСКА проведет товарищеский матч против тульского "Арсенала", сообщает официальный сайт "оружейников". Встреча состоится 26 марта в Москве на стадионе "Октябрь". Начало в 15.00.

В июле прошлого года в рамках предсезонной подготовки "Арсенал" и ЦСКА уже встречались на "Октябре". Тот спарринг остался за красно-синими – 3:1.