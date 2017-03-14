Во время паузы в чемпионате России ЦСКА проведет товарищеский матч против тульского "Арсенала", сообщает официальный сайт "оружейников". Встреча состоится 26 марта в Москве на стадионе "Октябрь". Начало в 15.00.
В июле прошлого года в рамках предсезонной подготовки "Арсенал" и ЦСКА уже встречались на "Октябре". Тот спарринг остался за красно-синими – 3:1.
Дополнительная информация
https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/kontrolnyy-match-s-tsska/
Вгыгел
проведёт товарищеский матч не против тульского арсенала , а сыграет тов.матч с тульским арсеналом .
13:07