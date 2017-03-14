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ЦСКА проведет товарищеский матч против тульского "Арсенала"

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Во время паузы в чемпионате России ЦСКА проведет товарищеский матч против тульского "Арсенала", сообщает официальный сайт "оружейников". Встреча состоится 26 марта в Москве на стадионе "Октябрь". Начало в 15.00.

В июле прошлого года в рамках предсезонной подготовки "Арсенал" и ЦСКА уже встречались на "Октябре". Тот спарринг остался за красно-синими – 3:1.

Дополнительная информация

https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/kontrolnyy-match-s-tsska/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вгыгел

проведёт товарищеский матч не против тульского арсенала , а сыграет тов.матч с тульским арсеналом .

13:07

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