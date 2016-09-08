ЦСКА проведет торжественную церемонию перед матчем с "Тереком"

ЦСКА на своем официальном сайте анонсировал торжественную церемонию открытия стадиона, которая состоится перед матчем 6-го тура премьер-лиги с "Тереком". По словам пресс-службы армейцев, в мероприятии примут участие оркестр, артисты, а также юные воспитанники и ветераны клуба. В то же время ЦСКА в очередной раз призвал болельщиков соблюдать порядок в ходе первого официального матча в истории арены.

Дорогие друзья! В субботу, 10 сентября, на Арене ЦСКА состоится первый официальный матч. Историческое событие будет отмечено торжественной церемонией, которая пройдет перед игрой.



ПФК ЦСКА приготовил для зрителей красочное представление с участием артистов, оркестра, юных воспитанников и ветеранов армейского футбола, а также выступление звезды российской сцены.



Начало церемонии запланировано на 19.45. В связи с этим мы просим вас заблаговременно приезжать на стадион и помнить о том, что перед входом на Арену ЦСКА осуществляется процедура досмотра.



Еще раз убедительно просим вас в этот ответственный день соблюдать на стадионе организованность и порядок, выполнять все требования по соблюдению мер безопасности, предъявляемые соответствующими службами. Также просим вас с пониманием относиться к возможным техническим неполадкам, возникновение которых не исключается в ходе первого опыта массовой эксплуатации новой арены, - говорится в завлении ЦСКА.