ЦСКА проведет мастер-классы для детей из моногородов

ЦСКА организует социальный проект для детей из моногородов России, сообщает пресс-служба красно-синих. Основной целью проекта является привлечение детей к занятию футболом. Тренеры армейской академии посетят весной шесть городов, где проведут мастер-классы для более чем 1000 детей из моногородов в возрасте от 6 до 15 лет и подарят им футбольную форму и мячи.

Мастер-классы пройдут в феврале и марте в Тамбове, Казани, Саранске, Екатеринбурге, Томске и Красноярске. В эти областные центры на тренировки будут приезжать дети из десятков окружающих монопрофильных городов. Первым армейцы посетят Тамбов – там мастер-классы намечены на 12-15 февраля. По итогам занятий лучшие ребята получат приглашение проявить себя на тренировках академии в Москве.