ЦСКА проведет мастер-классы для детей из моногородов

ЦСКА организует социальный проект для детей из моногородов России, сообщает пресс-служба красно-синих. Основной целью проекта является привлечение детей к занятию футболом. Тренеры армейской академии посетят весной шесть городов, где проведут мастер-классы для более чем 1000 детей из моногородов в возрасте от 6 до 15 лет и подарят им футбольную форму и мячи.
Мастер-классы пройдут в феврале и марте в Тамбове, Казани, Саранске, Екатеринбурге, Томске и Красноярске. В эти областные центры на тренировки будут приезжать дети из десятков окружающих монопрофильных городов. Первым армейцы посетят Тамбов – там мастер-классы намечены на 12-15 февраля. По итогам занятий лучшие ребята получат приглашение проявить себя на тренировках академии в Москве.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/pfk-cska-provedet-masterklassy-dlya-tysyachi-detey-iz-monogorodov/
баламошка
Моногород. Какое забавное слово) СЭ, хватит вводить людей в заблуждение и придумывать новые слова!)
21:46
shpasic
моногорода в области.
21:12
Русский Я
Или в ЦСКА дураки, или в СЭ. Моногорода? Казань, Екатеринбург, Красноярск? Ну ладно, да будет так.
20:39