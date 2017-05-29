ЦСКА проведет два сбора в Австрии

ЦСКА определился с планом подготовки к сезону-2017/18, сообщает официальный сайт армейцев. Тренерский штаб решил провести два сбора в Австрии. Первый пройдет с 14 по 25 июня. На 24-е число запланирована товарищеская встреча с австрийским "Штурмом".

Второй сбор продлится с 28 июня по 9 июля. За это время будут сыграны три матча. 1 июля ЦСКА встретится с белградским "Партизаном", соперник по матчу 5 июля определится позднее, а 9-го красно-синие сыграют с "Краснодаром".