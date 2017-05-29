ЦСКА проведет два сбора в Австрии

ЦСКА определился с планом подготовки к сезону-2017/18, сообщает официальный сайт армейцев. Тренерский штаб решил провести два сбора в Австрии. Первый пройдет с 14 по 25 июня. На 24-е число запланирована товарищеская встреча с австрийским "Штурмом".
Второй сбор продлится с 28 июня по 9 июля. За это время будут сыграны три матча. 1 июля ЦСКА встретится с белградским "Партизаном", соперник по матчу 5 июля определится позднее, а 9-го красно-синие сыграют с "Краснодаром".
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-provedut-oba-sbora-v-avstrii/
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Удачной подготовки к следующему сезону, красно-синие!!! Без травм!!!
16:46