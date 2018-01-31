ЦСКА проведет 6 февраля товарищеский матч с "Эльче"

6 февраля ЦСКА проведет товарищеский матч с "Эльче", информирует пресс-служба испанского клуба. Сейчас армейцы находятся на втором сборе в Кампоаморе.

Напомним, что 29 января ЦСКА сыграл вничью с "Пястом" (0:0), а 2 февраля красно-синие встретятся с "Нордшелландом".

13 февраля ЦСКА сыграет в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Встреча пройдет в Белграде. 21 февраля состоится ответная встреча в Москве.