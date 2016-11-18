ЦСКА против "Арсенала": без Игнашевича и с Чаловым в атаке

Стал известен состав ЦСКА на матч 14-го тура премьер-лиги против "Арсенала". Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий поставил на эту игру с первых минут нападающего Федора Чалова, для которого этот поединок будет дебютным в чемпионате России в основном составе. В запасе остался Сергей Игнашевич. Пару центральных защитников сегодня составят братья Березуцкие.

ЦСКА: Акинфеев - Щеннико, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Мариу Фернандес - Вернблум, Натхо, Головин, Миланов, Ионов - Чалов.

Замены: Чепчугов, Игнашевич, Тошич, Траоре, Набабкин, Страндберг.