17:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА против "Арсенала": без Игнашевича и с Чаловым в атаке

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Стал известен состав ЦСКА на матч 14-го тура премьер-лиги против "Арсенала". Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий поставил на эту игру с первых минут нападающего Федора Чалова, для которого этот поединок будет дебютным в чемпионате России в основном составе. В запасе остался Сергей Игнашевич. Пару центральных защитников сегодня составят братья Березуцкие.

ЦСКА: Акинфеев - Щеннико, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Мариу Фернандес - Вернблум, Натхо, Головин, Миланов, Ионов - Чалов.

Замены: Чепчугов, Игнашевич, Тошич, Траоре, Набабкин, Страндберг.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Valerio80

Блум дожмет на 87 минуте!

18:46

vernon s

Играть некому.

18:19

SPFAN

Щенников фамилию че сменил?

17:57

просто Царь

Щеннико, Милано,Ионо и Чало )))))

17:47

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