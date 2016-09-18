19:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА пропустил от самого незабивающего игрока премьер-лиги

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Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Ятченко, забивший гол в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:2), открыл свой лицевой счет в чемпионатах России в 205-м матче. Ни один полевой игрок, выступавший в высшем дивизионе, не ждал своего первого гола дольше. Предыдущий рекорд принадлежал Кириллу Набабкину, отметившемуся первым мячом в 158-й игре. Шесть футболистов провели больше матчей без голов, чем Набабкин, но каждый из них так и не отметился точным ударом. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, не забившие в наибольшем количестве матчей

Игрок

Годы

Клубы

Матч**

Дмитрий ЯТЧЕНКО

2007-2014, 2015-н.в

Спартак Нч, Терек, Кр.Советов

205

Геннадий НИЖЕГОРОДОВ*

1996-1997, 1999-2006

Локомотив НН, Локомотив, Терек, Шинник

200

Владимир СМИРНОВ*

1997-2004

Ротор

181

Марат МАХМУТОВ*

1995-2006

Торпедо, Шинник, Рубин

175

Алексей АРИФУЛЛИН*

1992-1999, 2001

Локомотив, Кр.Советов, Динамо

172

Михаил СИНЕВ*

1993-2002

ЦСКА, КАМАЗ, Торпедо-ЗИЛ, Рубин

172

Алексей ГУЩИН*

1992-1999

ЦСКА, Динамо, Ростсельмаш

167

Кирилл НАБАБКИН

2005-н.в

Москва, ЦСКА

158

Сергей КОЛОТОВКИН

1992-2000

ЦСКА, Динамо, Тюмень, Ростсельмаш

157

Георгий ЩЕННИКОВ*

2009-н.в.

ЦСКА

154

* Не забили в чемпионатах ни одного мяча.

** Матч, в котором забит первый гол

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