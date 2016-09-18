ЦСКА пропустил от самого незабивающего игрока премьер-лиги

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Ятченко, забивший гол в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:2), открыл свой лицевой счет в чемпионатах России в 205-м матче. Ни один полевой игрок, выступавший в высшем дивизионе, не ждал своего первого гола дольше. Предыдущий рекорд принадлежал Кириллу Набабкину, отметившемуся первым мячом в 158-й игре. Шесть футболистов провели больше матчей без голов, чем Набабкин, но каждый из них так и не отметился точным ударом. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, не забившие в наибольшем количестве матчей
|
Игрок
|
Годы
|
Клубы
|
Матч**
|
Дмитрий ЯТЧЕНКО
|
2007-2014, 2015-н.в
|
Спартак Нч, Терек, Кр.Советов
|
205
|
Геннадий НИЖЕГОРОДОВ*
|
1996-1997, 1999-2006
|
Локомотив НН, Локомотив, Терек, Шинник
|
200
|
Владимир СМИРНОВ*
|
1997-2004
|
Ротор
|
181
|
Марат МАХМУТОВ*
|
1995-2006
|
Торпедо, Шинник, Рубин
|
175
|
Алексей АРИФУЛЛИН*
|
1992-1999, 2001
|
Локомотив, Кр.Советов, Динамо
|
172
|
Михаил СИНЕВ*
|
1993-2002
|
ЦСКА, КАМАЗ, Торпедо-ЗИЛ, Рубин
|
172
|
Алексей ГУЩИН*
|
1992-1999
|
ЦСКА, Динамо, Ростсельмаш
|
167
|
Кирилл НАБАБКИН
|
2005-н.в
|
Москва, ЦСКА
|
158
|
Сергей КОЛОТОВКИН
|
1992-2000
|
ЦСКА, Динамо, Тюмень, Ростсельмаш
|
157
|
Георгий ЩЕННИКОВ*
|
2009-н.в.
|
ЦСКА
|
154
* Не забили в чемпионатах ни одного мяча.
** Матч, в котором забит первый гол
Верю в Крылья
Как не любят критику в свой адрес "С.экс.", Дима продолжай и дальше.....
19:41