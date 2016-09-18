ЦСКА пропустил от самого незабивающего игрока премьер-лиги

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Ятченко, забивший гол в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:2), открыл свой лицевой счет в чемпионатах России в 205-м матче. Ни один полевой игрок, выступавший в высшем дивизионе, не ждал своего первого гола дольше. Предыдущий рекорд принадлежал Кириллу Набабкину, отметившемуся первым мячом в 158-й игре. Шесть футболистов провели больше матчей без голов, чем Набабкин, но каждый из них так и не отметился точным ударом. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, не забившие в наибольшем количестве матчей

Игрок Годы Клубы Матч** Дмитрий ЯТЧЕНКО 2007-2014, 2015-н.в Спартак Нч, Терек, Кр.Советов 205 Геннадий НИЖЕГОРОДОВ* 1996-1997, 1999-2006 Локомотив НН, Локомотив, Терек, Шинник 200 Владимир СМИРНОВ* 1997-2004 Ротор 181 Марат МАХМУТОВ* 1995-2006 Торпедо, Шинник, Рубин 175 Алексей АРИФУЛЛИН* 1992-1999, 2001 Локомотив, Кр.Советов, Динамо 172 Михаил СИНЕВ* 1993-2002 ЦСКА, КАМАЗ, Торпедо-ЗИЛ, Рубин 172 Алексей ГУЩИН* 1992-1999 ЦСКА, Динамо, Ростсельмаш 167 Кирилл НАБАБКИН 2005-н.в Москва, ЦСКА 158 Сергей КОЛОТОВКИН 1992-2000 ЦСКА, Динамо, Тюмень, Ростсельмаш 157 Георгий ЩЕННИКОВ* 2009-н.в. ЦСКА 154

* Не забили в чемпионатах ни одного мяча.

** Матч, в котором забит первый гол