ЦСКА проиграл "Уфе" в товарищеском матче

ЦСКА в товарищеском матче уступил с минимальным счетом "Уфе" – 0:1. Гол на 9-й минуте забил полузащитник Дмитрий Сысуев. Отметим, что встреча состоялась на искусственном поле стадиона "Октябрь" в формате два тайма по 40 минут.
Товарищеский матч
Гол: Сысуев, 9.
ЦСКА: Чепчугов, Набабкин, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Хосонов (Кучаев, 57), Чалов, Олейников, Траоре, Страндберг.
"Уфа": Лунев, Живоглядов, Аликин, Никитин, Сухов, Стоцкий, Кротов, Обляков, Ванек, Игбун, Сысуев (Засеев, 57).
12 ноября. Москва. Стадион "Октябрь".
tryam
Уфа это космос, кресло дяди Лени шатается)
13:46
a.scha
прайоп трусливый Слуцкий смену поколений или не хотел этим заниматься. получайте кони Спартак 2003 г. Теперь вам даже сирожа иванов не поможет
13:45
Ралпачан Фляйшманъ
Набабкин, Хосонов, Олейников, Чалов и Кучаев с братом Лешей - то, несомненно, стартовый состав, только непонятно - во вселенной Marvel или во вселенной DC)) ЗЫ: Чепча, так и быть, пусть будет стартовый D
13:37
Ралпачан Фляйшманъ
не, ну Глушакофф то три гола бы забил сегодня Уфе как минимум, но все на Катар ушли, так то)
13:35
Айртон
На классе.))
13:32