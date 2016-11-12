ЦСКА проиграл "Уфе" в товарищеском матче

ЦСКА в товарищеском матче уступил с минимальным счетом "Уфе" – 0:1. Гол на 9-й минуте забил полузащитник Дмитрий Сысуев. Отметим, что встреча состоялась на искусственном поле стадиона "Октябрь" в формате два тайма по 40 минут.

Товарищеский матч

ЦСКА – "Уфа" – 0:1 (0:1)

Гол: Сысуев, 9.

ЦСКА: Чепчугов, Набабкин, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Хосонов (Кучаев, 57), Чалов, Олейников, Траоре, Страндберг.

"Уфа": Лунев, Живоглядов, Аликин, Никитин, Сухов, Стоцкий, Кротов, Обляков, Ванек, Игбун, Сысуев (Засеев, 57).

12 ноября. Москва. Стадион "Октябрь".

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"