13:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА проиграл "Уфе" в товарищеском матче

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ЦСКА в товарищеском матче уступил с минимальным счетом "Уфе" – 0:1. Гол на 9-й минуте забил полузащитник Дмитрий Сысуев. Отметим, что встреча состоялась на искусственном поле стадиона "Октябрь" в формате два тайма по 40 минут.

Товарищеский матч

ЦСКА – "Уфа" – 0:1 (0:1)

Гол: Сысуев, 9.

ЦСКА: Чепчугов, Набабкин, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Хосонов (Кучаев, 57), Чалов, Олейников, Траоре, Страндберг.

"Уфа": Лунев, Живоглядов, Аликин, Никитин, Сухов, Стоцкий, Кротов, Обляков, Ванек, Игбун, Сысуев (Засеев, 57).

12 ноября. Москва. Стадион "Октябрь".

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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tryam

Уфа это космос, кресло дяди Лени шатается)

13:46

a.scha

прайоп трусливый Слуцкий смену поколений или не хотел этим заниматься. получайте кони Спартак 2003 г. Теперь вам даже сирожа иванов не поможет

13:45

Ралпачан Фляйшманъ

Набабкин, Хосонов, Олейников, Чалов и Кучаев с братом Лешей - то, несомненно, стартовый состав, только непонятно - во вселенной Marvel или во вселенной DC)) ЗЫ: Чепча, так и быть, пусть будет стартовый D

13:37

Ралпачан Фляйшманъ

не, ну Глушакофф то три гола бы забил сегодня Уфе как минимум, но все на Катар ушли, так то)

13:35

Айртон

На классе.))

13:32

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