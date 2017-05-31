22:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА продлит контракт с Мариу Фернандесом

МАРИУ ФЕРНАНДЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
МАРИУ ФЕРНАНДЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил "СЭ", что клуб предложит защитнику Мариу Фернандесу новый контракт. По словам руководителя клуба, сам футболист готов подписать новый договор.

 
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– К Мариу Фернандесу есть интерес стороны других клубов?

– ЦСКА продлит контракт с Мариу Фернандесом. При том, что нынешнее соглашение рассчитано еще на длительный срок. Никаких проблем нет. Мариу хочет остаться в России и играть за ЦСКА.

– Как относились к тому, что защитника хотел приобрести "Спартак"?

– Привык, что такие разговоры ходят, возникают. Но никто к нам по поводу Мариу не обращался.

– А иностранные клубы?

– Тоже нет. Хотя, считаю, Мариу очень сильным футболистом, способным через пару лет попасть в серьезную европейскую команду. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

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