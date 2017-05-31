Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил "СЭ", что клуб предложит защитнику Мариу Фернандесу новый контракт. По словам руководителя клуба, сам футболист готов подписать новый договор.

– К Мариу Фернандесу есть интерес стороны других клубов?

– ЦСКА продлит контракт с Мариу Фернандесом. При том, что нынешнее соглашение рассчитано еще на длительный срок. Никаких проблем нет. Мариу хочет остаться в России и играть за ЦСКА.

– Как относились к тому, что защитника хотел приобрести "Спартак"?

– Привык, что такие разговоры ходят, возникают. Но никто к нам по поводу Мариу не обращался.

– А иностранные клубы?

– Тоже нет. Хотя, считаю, Мариу очень сильным футболистом, способным через пару лет попасть в серьезную европейскую команду. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)