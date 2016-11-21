15:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА продлил контракт с Гордюшенко до 2020 года

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Пресс-служба ЦСКА объявила о подписании нового контракта с полузащитником Астемиром Гордюшенко. Соглашение с 19-летним хавбеком рассчитано до конца сезона-2019/20.

Астемир Гордюшенко – выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА. Уроженец Нальчика сыграл 49 матчей за молодежную команду, в которых забил 18 голов, а в сезоне-2016/17 сыграл в четырех встречах за основной состав. Дебют состоялся в игре Кубка России с "Енисеем", затем он принял участие в матчах с "Ростовом", "Уфой" и "Монако".

 

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/astemir-gordyushenko-i-pfk-cska-prodlili-kontrakt-do-2020-goda/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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В наших цветах нет голубого!

Ну и конечно же с понижением зарплаты. Это фишка нынешнего цкг)))

15:17

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