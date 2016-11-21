ЦСКА продлил контракт с Гордюшенко до 2020 года

Пресс-служба ЦСКА объявила о подписании нового контракта с полузащитником Астемиром Гордюшенко. Соглашение с 19-летним хавбеком рассчитано до конца сезона-2019/20.

Астемир Гордюшенко – выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА. Уроженец Нальчика сыграл 49 матчей за молодежную команду, в которых забил 18 голов, а в сезоне-2016/17 сыграл в четырех встречах за основной состав. Дебют состоялся в игре Кубка России с "Енисеем", затем он принял участие в матчах с "Ростовом", "Уфой" и "Монако".