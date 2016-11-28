ЦСКА продаст Витинью за 10 миллионов евро?

ЦСКА хочет продать нападающего Витинью за сумму около 10 миллионов евро, утверждает GloboEsporte. Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец, выступающий на правах аренды за "Интернасьонал", ведет переговоры о переходе во "Фламенго". Позже агент игрока опроверг эту информацию, заявив, что зимой игрок вернется в ЦСКА. Сам футболист отметил, что будущее остается для него неизвестным.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Витинью забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах.