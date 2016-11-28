ЦСКА продаст Витинью за 10 миллионов евро?

ЦСКА хочет продать нападающего Витинью за сумму около 10 миллионов евро, утверждает GloboEsporte. Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец, выступающий на правах аренды за "Интернасьонал", ведет переговоры о переходе во "Фламенго". Позже агент игрока опроверг эту информацию, заявив, что зимой игрок вернется в ЦСКА. Сам футболист отметил, что будущее остается для него неизвестным.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Витинью забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах.
Бегущий человек
Если продаст, то это будет сделка года.
20:14
shpasic
а если вне юридической плоскости, то и все пятьдесят!!!
20:13
Гантэр
Не понял ,а в чем отмывка бабла ?. Все такие умные аж жуть.
20:05
BABOOIN
10 получит, а 5 заплатит лишь бы десять дали и позорили
20:00
Русский
Отмывание бабла... Надеюсь, компетентные органы заинтересуются данной сделкой.
20:00
S.V.G
Леннорычу кто-то занёс. Надо обелить:)
19:51
NoName
Какая-то нереальная сумма за такого бездаря
19:46