19:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА продаст Витинью за 10 миллионов евро?

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ЦСКА хочет продать нападающего Витинью за сумму около 10 миллионов евро, утверждает GloboEsporte. Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец, выступающий на правах аренды за "Интернасьонал", ведет переговоры о переходе во "Фламенго". Позже агент игрока опроверг эту информацию, заявив, что зимой игрок вернется в ЦСКА. Сам футболист отметил, что будущее остается для него неизвестным.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Витинью забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Бегущий человек

Если продаст, то это будет сделка года.

20:14

shpasic

а если вне юридической плоскости, то и все пятьдесят!!!

20:13

Гантэр

Не понял ,а в чем отмывка бабла ?. Все такие умные аж жуть.

20:05

BABOOIN

10 получит, а 5 заплатит лишь бы десять дали и позорили

20:00

Русский

Отмывание бабла... Надеюсь, компетентные органы заинтересуются данной сделкой.

20:00

S.V.G

Леннорычу кто-то занёс. Надо обелить:)

19:51

NoName

Какая-то нереальная сумма за такого бездаря

19:46

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