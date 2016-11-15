21:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА продал все билеты на гостевой матч с "Арсеналом"

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ЦСКА объявил, что распродал всю свою квоту билетов на гостевой матч 14-го тура премьер-лиги с "Арсеналом". Как сообщает официальный сайт армейцев, поступления дополнительных мест не ожидается.

– Уважаемые болельщики! Сообщаем, что сегодня были реализованы все билеты в красно-синий сектор на гостевой матч с "Арсеналом", – говорится в заявлении ЦСКА. – Дополнительных поступлений не будет!

Матч с "Арсеналом" состоится 18 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.

 

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vse-bilety-v-krasnosiniy-sektor-na-match-arsenal-pfk-cska-prodany/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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