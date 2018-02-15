ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с "Амкаром"

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что продажа билетов на матч 23-го тура чемпионата России против "Амкара" приостановлена. Изначально игра была запланирована на 18 марта, но "в соответствии с обращениями МВД РФ, руководства регионов и регламентом чемпионата перенесена на другую дату".

"О дате и времени проведения игры будет объявлено дополнительно. Продажа билетов на данный матч временно приостановлена", - говорится в сообщении армейцев.

Напомним, после 20 туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В активе "Амкара", который располагается на 13-й строчке, 21 очко.