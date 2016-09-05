12:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА примет "Терек" на своем новом стадионе

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ЦСКА официально уведомил "Терек" о том, что встреча 6-го тура чемпионата России состоится на новом стадионе армейцев, информирует официальный сайт грозненского клуба. Игра пройдет 10 сентября (начало – в 20.30 по московскому времени).

После пяти туров ЦСКА с 11 очками находится на втором месте турнирной таблицы. "Терек" с 10 очками располагается на третьей строчке.

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены – около 30 тысяч зрителей. Стадион на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году.

 

Дополнительная информация

http://fc-terek.ru/newslist/#7599

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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vanek00

Так стадион же ещё не открыли ? оО

12:55

Lars Berger

Хорошо, что уведомили. А так бы "Терек" в Химки приехал...

12:30

цскамакс

отлично!

12:26

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