ЦСКА примет "Терек" на своем новом стадионе

ЦСКА официально уведомил "Терек" о том, что встреча 6-го тура чемпионата России состоится на новом стадионе армейцев, информирует официальный сайт грозненского клуба. Игра пройдет 10 сентября (начало – в 20.30 по московскому времени).
После пяти туров ЦСКА с 11 очками находится на втором месте турнирной таблицы. "Терек" с 10 очками располагается на третьей строчке.
Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены – около 30 тысяч зрителей. Стадион на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году.
vanek00
Так стадион же ещё не открыли ? оО
12:55
Lars Berger
Хорошо, что уведомили. А так бы "Терек" в Химки приехал...
12:30
цскамакс
отлично!
12:26