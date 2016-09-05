ЦСКА примет "Терек" на своем новом стадионе

ЦСКА официально уведомил "Терек" о том, что встреча 6-го тура чемпионата России состоится на новом стадионе армейцев, информирует официальный сайт грозненского клуба. Игра пройдет 10 сентября (начало – в 20.30 по московскому времени).

После пяти туров ЦСКА с 11 очками находится на втором месте турнирной таблицы. "Терек" с 10 очками располагается на третьей строчке.

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены – около 30 тысяч зрителей. Стадион на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году.