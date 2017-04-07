ЦСКА примет решение по Базелюку в конце сезона, Чернов вернется в клуб

Начальник селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский в интервью Bobsoccer рассказал про молодых игроков клуба и отметил, что с некоторыми из них сотрудничество продолжится. По его словам, нападающий Константин Базелюк, выступающий на правах аренды за "Эшторил", показывает нестабильные результаты.

– Александр Макаров хорошо смотрится в "Тосно". Что ждет полузащитника после окончания сезона?

– Он вернется в ЦСКА и будет готовиться к новому сезону с главной командой. Могу сказать, что Виктор Гончаренко очень внимательно следит за его выступлениями.

– Также удачный сезон в "Енисее" проводит Никита Чернов.

– Он тоже летом присоединится к основному составу ЦСКА, поедет на сборы. Иными словами, на Макарова и Чернова мы всерьез рассчитываем уже в ближайшее время.

– Что скажете о Дмитрии Ефремове и Сергее Ткачеве?

– Ефремов, к сожалению, в последнее время не имеет практики в "Оренбурге". Ткачев травмирован, желаем ему вернуться к игре как можно скорее. Что будет дальше, решим ближе к лету.

– Константин Базелюк?

– В "Эшториле" он чередует удачные отрезки со средними. Решение о дальнейшей судьбе Базелюка примем по окончанию сезона.