ЦСКА приехал в Тулу на матч с "Арсеналом" на автобусе

ЦСКА приехал в Тулу на матч 14-го тура чемпионата России с "Арсеналом", информирует пресс-служба армейцев. Московская команда отправилась на эту встречу на автобусе. Игра между "оружейниками" и красно-синими состоится завтра в Туле на стадионе "Арсенал". Игра начнется в 19.00 по московскому времени.