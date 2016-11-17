ЦСКА приехал в Тулу на матч с "Арсеналом" на автобусе

ЦСКА приехал в Тулу на матч 14-го тура чемпионата России с "Арсеналом", информирует пресс-служба армейцев. Московская команда отправилась на эту встречу на автобусе. Игра между "оружейниками" и красно-синими состоится завтра в Туле на стадионе "Арсенал". Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Мы в Туле! #АрсеналЦСКА pic.twitter.com/Mjj83NVECS– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 17 ноября 2016 г.
Donnaruma
Автобус был рейсовый! Билеты за свой счет покупали!!! Сух пай биляшами выдали! Так что Леннорыч при своих!
19:19
Немешок
Дела не так уж плохи.А ведь могли и в электричку посадить
18:36
shpasic
самовар-то свой привезли хоть?
18:14
ravilius777
на бензин хоть хватило Гинеру?)
18:11
ak-09
А что,надо было на самолете лететь?
18:09