17:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА приехал в Тулу на матч с "Арсеналом" на автобусе

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ЦСКА приехал в Тулу на матч 14-го тура чемпионата России с "Арсеналом", информирует пресс-служба армейцев. Московская команда отправилась на эту встречу на автобусе. Игра между "оружейниками" и красно-синими состоится завтра в Туле на стадионе "Арсенал". Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Donnaruma

Автобус был рейсовый! Билеты за свой счет покупали!!! Сух пай биляшами выдали! Так что Леннорыч при своих!

19:19

Немешок

Дела не так уж плохи.А ведь могли и в электричку посадить

18:36

shpasic

самовар-то свой привезли хоть?

18:14

ravilius777

на бензин хоть хватило Гинеру?)

18:11

ak-09

А что,надо было на самолете лететь?

18:09

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