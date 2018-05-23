ЦСКА представил топ-11 голов команды в чемпионате России-2017/18

ЦСКА на клубном YouTube-канале опубликовал ролик, в котором представлены 11 лучших голов команды в чемпионате России-2017/18. Забитые армейцами мячи представлены без указания мест, которые они занимают в данном рейтинге.

Наибольшее число упоминаний в этом рейтинге у лучшего бомбардира команды в чемпионате страны Витинью (3 раза). Второе место делят Федор Чалов и Александр Головин (по 2 раза). Георгий Щенников, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев и Ахмед Муса представлены в этом топе по одному разу.

Топ-11 голов ЦСКА в чемпионате России-2017/18:

Витинью ("Локомотив" - ЦСКА, 16-й тур);

Георгий Щенников (ЦСКА - "Спартак", 6-й тур);

Витинью (ЦСКА - "Спартак", 6-й тур);

Василий Березуцкий (ЦСКА - "Ростов", 10-й тур);

Александр Головин (ЦСКА - "Тосно", 19-й тур);

Алан Дзагоев (ЦСКА - "Урал", 21-й тур);

Федор Чалов (ЦСКА - "Динамо", 25-й тур);

Витинью (ЦСКА - "Амкар", 23-й тур);

Ахмед Муса (ЦСКА - "Краснодар", 27-й тур);

Федор Чалов (ЦСКА - "Арсенал", 29-й тур);

Александр Головин (ЦСКА - "Арсенал, 29-й тур).

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