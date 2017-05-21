ЦСКА представил новую форму на следующий сезон

ЦСКА представил в своем официальном Твиттере новую форму команды на сезон-2017/18. Отмечается, что в этом комплекте армейцы сыграют уже в сегодняшнем матче 30-го тура чемпионата России против "Анжи". Форма выполнена в темно-синем цвете с тонкими красными полосками и красным воротником.

Напомним, что ЦСКА занимает второе место с 59 очками. Одно набранное очко в споре за серебро и путевку в отборочный раунд Лиги чемпионов красно-синим уступает "Зенит", который в воскресенье играет в Москве с "Локомотивом". "Анжи" располагается на 12-м месте с 30 очками.

Матч состоится сегодня, 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Анжи"

⚡️⚡️⚡️ #BreakingNews! Представляем форму на сезон-2017/18, в которой армейцы выйдут на #ЦСКААнжи! Приобрести можно уже сегодня на стадионе🔴🔵 pic.twitter.com/Y2PMLgUbtS – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 21 мая 2017 г.

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