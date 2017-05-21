 ЦСКА представил новую форму на следующий сезон. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА представил новую форму на следующий сезон

0
0
0
0

ЦСКА представил в своем официальном Твиттере новую форму команды на сезон-2017/18. Отмечается, что в этом комплекте армейцы сыграют уже в сегодняшнем матче 30-го тура чемпионата России против "Анжи". Форма выполнена в темно-синем цвете с тонкими красными полосками и красным воротником.

Напомним, что ЦСКА занимает второе место с 59 очками. Одно набранное очко в споре за серебро и путевку в отборочный раунд Лиги чемпионов красно-синим уступает "Зенит", который в воскресенье играет в Москве с "Локомотивом". "Анжи" располагается на 12-м месте с 30 очками.

Матч состоится сегодня, 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Анжи"

Полный финиш. Главные интриги последнего тура премьер-лиги //
Повторит ли "Спартак" результат-1999? //
ЦСКА не пустит "Зенит" в Лигу чемпионов. Прогноз на 30-й тур

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий