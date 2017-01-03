ЦСКА предложил 2 миллиона долларов за бразильского защитника, на которого претендует "Спартак"

ЦСКА намерен приобрести "Коринтианса" Роберту Мойзеса, утверждает Meutimao. По информации бразильского портала, москвичи сделали предложение о покупке 21-летнего футболиста за два миллиона долларов. Отмечается, что армейцы могут приобрести 50 процентов прав на игрока. Ранее, в СМИ сообщали об интересе к бразильцу со стороны "Спартака".

В минувшем сезоне Мойзес выступал на правах аренды выступал за "Баию", но, вернувшись, не смог закрепиться в основном составе "народной команды". Клуб из Сан-Паулу рассчитывает продать футболиста, чтобы улучшить свое финансовое положение.