ЦСКА пожелал Головину успешной карьеры в Европе

ЦСКА на официальном сайте поблагодарил Александра Головина за время, проведенное в клубе (2014-18). Сегодня игрок перешел в "Монако".

- ЦСКА благодарен Александру за время, проведенное в клубе, за яркую игру и вклад в достижения команды. Желаем успешной карьеры в Европе!, - говорится в сообщении.

В составе армейцев Головин выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2015/16. Всего за команду он провел 113 матчей, забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.