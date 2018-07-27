ЦСКА пожелал Головину успешной карьеры в Европе

ЦСКА на официальном сайте поблагодарил Александра Головина за время, проведенное в клубе (2014-18). Сегодня игрок перешел в "Монако".
- ЦСКА благодарен Александру за время, проведенное в клубе, за яркую игру и вклад в достижения команды. Желаем успешной карьеры в Европе!, - говорится в сообщении.
В составе армейцев Головин выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2015/16. Всего за команду он провел 113 матчей, забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.
Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksandr-golovin-perekhodit-v-monako/