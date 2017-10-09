ЦСКА поздравил Витинью с 24-летием

ЦСКА в своем Твиттере поздравил нападающего Витинью с днем рождения. Сегодня, 9 октября, бразильскому нападающему исполняется 24 года.
Напомним, форвард выступает за армейцев с 2013 года. С 2015 по 2016 год он выступал за "Интернасионал" на правах аренды. В этом сезоне Витинью принял участие в 18 матчах, забив 4 мяча и отдав 5 результативных передач.
Сегодня 24 года исполняется бразильскому нападающему #ЦСКА Витиньо! Parabens pelo anniversário! 🔴🔵 pic.twitter.com/eDRg36I1hO– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 октября 2017 г.