ЦСКА поздравил Витинью с 24-летием

ЦСКА в своем Твиттере поздравил нападающего Витинью с днем рождения. Сегодня, 9 октября, бразильскому нападающему исполняется 24 года.

Напомним, форвард выступает за армейцев с 2013 года. С 2015 по 2016 год он выступал за "Интернасионал" на правах аренды. В этом сезоне Витинью принял участие в 18 матчах, забив 4 мяча и отдав 5 результативных передач.