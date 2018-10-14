ЦСКА поздравил Виктора Онопко с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения тренера команды Виктора Онопко. Сегодня специалисту исполняется 49 лет.

– Поздравляем с 49-летием тренера армейцев Виктора Онопко! – сообщается в официальном Твиттере красно-синих.

Напомним, что Онопко в качестве игрока выступал за "Спартак" с 1992 по 1995 год. За это время он стал трехкратным чемпионом России, а также дважды выиграл Кубок России. В качестве тренера вместе с ЦСКА Онопко также стал трехкратным чемпионом страны, а также по два раза стал обладателем кубка и суперкубка страны.