ЦСКА поздравил Виктора Онопко с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения тренера команды Виктора Онопко. Сегодня специалисту исполняется 49 лет.
– Поздравляем с 49-летием тренера армейцев Виктора Онопко! – сообщается в официальном Твиттере красно-синих.
Напомним, что Онопко в качестве игрока выступал за "Спартак" с 1992 по 1995 год. За это время он стал трехкратным чемпионом России, а также дважды выиграл Кубок России. В качестве тренера вместе с ЦСКА Онопко также стал трехкратным чемпионом страны, а также по два раза стал обладателем кубка и суперкубка страны.
Поздравляем с 49-летием тренера армейцев Виктора Онопко! 🔴🔵 pic.twitter.com/K3fyRE9pNR– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 октября 2018 г.
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