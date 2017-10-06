ЦСКА поздравил Васина с днем рождения

ЦСКА в Твиттере поздравил защитника Виктора Васина с днем рождения. Сегодня игроку исполнилось 29 лет.

В текущем сезоне Васин провел 16 матчей во всех клубных чемпионатах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Сейчас защитник находится в расположении сборной России, которая на базе в Новогорске готовится к контрольным матчам против Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).