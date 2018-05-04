ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

ЦСКА в своем Твиттере поздравил с днем рождения Леонида Слуцкого. Сегодня бывшему тренеру армейцев исполнилось 47 лет.

Напомним, Слуцкий являлся главным тренером ЦСКА с 2009 по 2016 год.

"Поздравляем с днем рождения одного из самых титулованных тренеров в истории ЦСКА Леонида Слуцкого!" – написано в Твиттере клуба.