11:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

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ЦСКА в своем Инстаграме поздравил Леонида Слуцкого с 46-летием. Слуцкий возглавлял армейский клуб с 2009 по 2016 год и выиграл с ним три чемпионата России. Также Слуцкий выиграл два Кубка России и два Суперкубка.

"Поздравляем с днем рождения прекрасного тренера и человека, трижды приводившего ЦСКА к золоту чемпионата России, Леонида Викторовича Слуцкого", – говорится в Инстаграме ЦСКА.

Леонид Слуцкий: "Иногда Абрамович спрашивает мое мнение"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Конский волос

С днем рождения, и спасибо за все Леонид Викторович! Удачи

12:09

foreverCSKAforever

С днем рождения, Леонид Викторович!

11:39