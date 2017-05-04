ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

ЦСКА в своем Инстаграме поздравил Леонида Слуцкого с 46-летием. Слуцкий возглавлял армейский клуб с 2009 по 2016 год и выиграл с ним три чемпионата России. Также Слуцкий выиграл два Кубка России и два Суперкубка.

"Поздравляем с днем рождения прекрасного тренера и человека, трижды приводившего ЦСКА к золоту чемпионата России, Леонида Викторовича Слуцкого", – говорится в Инстаграме ЦСКА.

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