ЦСКА поздравил с днем рождения Вагнера Лав

ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды Вагнера Лав. Сегодня бразильцу, который ныне выступает за "Аланьяспор", исполняется 33 лет. Также красно-синие вспомнили гол Вагнера в финале Кубка УЕФА.

"Сегодня отмечает день рождения единственный и неповторимый, человек-карнавал, любимец красно-синих Вагнер Лав! Один из важнейших голов и самых запоминающихся моментов армейской карьеры Вагнера в финале Кубка УЕФА", – говорится на странице клуба в Твиттере.