ЦСКА поздравил Романа Бабаева с 39-летием

ЦСКА поздравил генерального директора клуба Романа Бабаева с днем рождения. Сегодня руководитель армейцев празднует 39-летие.
"Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют генерального директора клуба Романа Бабаева с 39-летием!
Желаем Роману Юрьевичу крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и больших свершений во благо ЦСКА", – говорится в сообщении на официальном сайте красно синих.
"СЭ" присоединяется к поздравлениям!
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/s-dnem-rozhdeniya-roman-yurevich/