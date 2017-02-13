13:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА поздравил Романа Бабаева с 39-летием

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ЦСКА поздравил генерального директора клуба Романа Бабаева с днем рождения. Сегодня руководитель армейцев празднует 39-летие.

"Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют генерального директора клуба Романа Бабаева с 39-летием!

Желаем Роману Юрьевичу крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и больших свершений во благо ЦСКА", – говорится в сообщении на официальном сайте красно синих.

"СЭ" присоединяется к поздравлениям!

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/s-dnem-rozhdeniya-roman-yurevich/

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