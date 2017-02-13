ЦСКА поздравил Романа Бабаева с 39-летием

ЦСКА поздравил генерального директора клуба Романа Бабаева с днем рождения. Сегодня руководитель армейцев празднует 39-летие.

"Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют генерального директора клуба Романа Бабаева с 39-летием!



Желаем Роману Юрьевичу крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и больших свершений во благо ЦСКА", – говорится в сообщении на официальном сайте красно синих.

"СЭ" присоединяется к поздравлениям!