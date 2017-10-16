ЦСКА поздравил Панченко с днем рождения

ЦСКА на своей странице в Твиттере поздравил нападающего "Динамо" Кирилла Панченко с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 28 лет.
"Сегодня исполняется 28 лет чемпиону России в составе ЦСКА Кириллу Панченко. С днём рождения и скорейшего восстановления!", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, Панченко выступал за армейцев с 2014 по 2017 год. В составе ЦСКА он становился чемпионом России сезона-2015/16, а также выигрывал Суперкубок России в 2014 году.
Напомним, футболист получил травму передней крестообразной связки колена 15 сентября в матче 10-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (0:1). Ожидается, что он вернется к началу весенней части чемпионата России.
Сегодня исполняется 28 лет чемпиону России в составе #ЦСКА Кириллу Панченко. С днём рождения и скорейшего восстановления! pic.twitter.com/DwlWSN6N01– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 октября 2017 г.