ЦСКА поздравил Панченко с днем рождения

ЦСКА на своей странице в Твиттере поздравил нападающего "Динамо" Кирилла Панченко с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 28 лет.

"Сегодня исполняется 28 лет чемпиону России в составе ЦСКА Кириллу Панченко. С днём рождения и скорейшего восстановления!", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, Панченко выступал за армейцев с 2014 по 2017 год. В составе ЦСКА он становился чемпионом России сезона-2015/16, а также выигрывал Суперкубок России в 2014 году.

Напомним, футболист получил травму передней крестообразной связки колена 15 сентября в матче 10-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (0:1). Ожидается, что он вернется к началу весенней части чемпионата России.